Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 7 тысяч праздничных мероприятий провели культурно-досуговые учреждения Подмосковья в период с 25 декабря по 8 января, зрителями представлений стали более 940 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области.
«Больше всего гостей принял культурно-просветительский центр «Дубровица» в Подольске. Там 12 раз был показан спектакль «Тайна пропавших писем», который посмотрели около 8 тысяч зрителей», — отмечается в сообщенииКроме того, в Павловском Посаде провели десять новогодних праздников для детей из семей участников СВО, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти праздники посетили более 4 тысяч ребят. А благотворительную ёлку главы Павло-Посадского округа провели для 500 детей.
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