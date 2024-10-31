Подмосковье названо лауреатом конкурса «Самый читающий регион»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Московская область стала лауреатом конкурса «Самый читающий регион 2024». Жюри высоко оценило региональный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Проект объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями области. На звание самого читающего региона претендовали 89 областей, краёв, республик и округов России. Оценивались самые яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы – от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций», – отметили в ведомстве.Учитывались также инициативы по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Кроме Московской области, в список лауреатов вошли Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. «Литературным флагманом России» названа Башкирия. Новосибирской области присвоен статус «Территория книги и чтения».
Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает 921 библиотека, туда записаны порядка 2 млн читателей. Библиотечный фонд превышает 8 млн книг. Благодаря приложению «МОё Подмосковье. Библиотеки» и переходу на единый электронный каталог стало удобнее искать, заказывать и забирать нужную книгу.
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Лора Луганская