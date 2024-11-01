Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»

«Мой проект — это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. В начале было много трудностей, иногда казалось, что ничего не получится. Но мною было принято решение — как бы то ни было продолжить работу над проектом. Это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», — рассказал Шилов.