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Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

3 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.
Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции.
В программе в этот вечер — лекции, экскурсии и многое другое, в том числе можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х».



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» Марина Зацепина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в акции Музей «Новый Иерусалим» принимает участие уже много лет, и есть посетители, которые приходят из года в год.
«Мы стараемся каждый год чем-то особенным порадовать наших посетителей. В этом году гвоздем нашей программы станет необычный спектакль-перфоманс на выставке «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х». Смысл перфоманса в том, что выпускники театральных училищ будут читать воспоминания-строки из дневников художников, работы которых представлена на этой выставке. В 18:00 на выставке будем ждать всех на спектакль-перфоманс», — рассказала собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, такой спектакль будет интересен публике старшего возраста, но и для детей предусмотрена не менее интересная программа.
«Детский центр готовит свою программу и будет работать с 18:00 до 21:00 бесплатно. Также детский центр подготовил выставку «Лето. Краски. Музей». Каждый год летом ребята занимались в нашем центре, выходили рисовать, и к пятилетию центра мы собрали лучшие работы юных авторов на одной выставке, их как раз можно будет увидеть в рамках акции. Еще мы готовим мастер-класс «Городской пейзаж». Ребята вдохновятся работами художников и создадут свои творения сами или вместе с родителями», — поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что акция «Ночь искусств» дружественная и добрососедская, она помогает познакомиться с музеем, и узнать, что нового планируется.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы с удовольствием открываем двери, все будет бесплатно. Единственное уточнение: на мастер-классы и экскурсии нужно будет заранее записаться», — уточнила Зацепина.

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В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья
01 ноября 2024, 13:42

Фото: Министерство социального развития Московской области

30 октября в культурно-просветительском центре «Дубрава» состоялся областной творческий конкурс «Поэтический ринг», организованный Комплексным центром «Сергиево-Посадский», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В мероприятии приняли участие более 150 талантливых людей старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья.

Участникам выпал шанс обсудить свои произведения в литературной гостиной объединения «Свиток» и получить ценные советы от опытных поэтов. Музыкальная гостиная «Музыка осени» создала атмосферу вдохновения, наполнив помещение мелодиями, которые гармонично сочетались с поэтическими строками.

Кроме того, участники посетили экскурсии в церковь на месте убиения протоиерея Александра Меня и «Музей дороги». Это добавило мероприятию глубины и значимости, связав искусство с историей и культурой региона.

Фото: Министерство социального развития Московской области

Творческий конкурс проходил в два этапа: на первом этапе участники сочинили собственные стихи на тему «У природы нет плохой погоды», а на втором жюри предоставило участникам первые две строки стихотворения, а участники должны были придумать продолжение, продемонстрировав своё мастерство и творческий потенциал.

«Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы соревноваться, а чтобы отпраздновать силу слова и вдохновение, которое оно приносит в наши жизни. Поэзия — это не просто искусство, это способ передать свои мысли и эмоции, создать мост между сердцами», — подчеркнула директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

По результатам конкурса определились победители:

1 место: Зиновьев Константин Петрович, город Клин.

2 место: Гордон Татьяна Даниловна, город Серпухов.

3 место: Корнаухова Ольга Владимировна, город Серпухов.

Кроме того, специальными призами от Сбербанка были награждены Тушина Елена Николаевна, Дробина Яна Валентиновна и Леликов Геннадий Алексеевич.

Творческий турнир «Поэтический ринг» предоставил участникам возможность не только продемонстрировать своё творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить вдохновение.

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#подмосковье
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Подмосковье названо лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
31 октября 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московская область стала лауреатом конкурса «Самый читающий регион 2024». Жюри высоко оценило региональный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Проект объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями области. На звание самого читающего региона претендовали 89 областей, краёв, республик и округов России. Оценивались самые яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы – от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций», – отметили в ведомстве.
Учитывались также инициативы по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Кроме Московской области, в список лауреатов вошли Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. «Литературным флагманом России» названа Башкирия. Новосибирской области присвоен статус «Территория книги и чтения».

Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает 921 библиотека, туда записаны порядка 2 млн читателей. Библиотечный фонд превышает 8 млн книг. Благодаря приложению «МОё Подмосковье. Библиотеки» и переходу на единый электронный каталог стало удобнее искать, заказывать и забирать нужную книгу.

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Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников

Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года

В Люберцах 6 ноября откроется выставка «Центр Вселенной»
#минкульттуризма мо
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#библиотеки
#книги
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#подмосковье
#московская область
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Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников
31 октября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире прошёл ежегодный Окружной фестиваль творчества пожилых людей «Молодеем душой». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На сцене выступили более 70 красивых и талантливых людей, которые подарили себе и зрителям радость и много положительных эмоций. Программа включала 36 вокальных, танцевальных, поэтических и театральных номеров», – отметили в администрации.
Там добавили, что фестиваль уже более 15 лет является площадкой для творческого общения активных пожилых жителей городского округа Кашира.

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#кашира
#подмосковье
#московская область
#фестиваль
#пожилые люди
#творчество
#искусство
#культура
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Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года
31 октября 2024, 12:14

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В Звенигороде уже два года успешно реализуется проект «Краеведческий музей под открытым небом». Его цель — продемонстрировать инновационные подходы к сохранению культурного и исторического наследия Звенигорода через призму современного искусства и воссоздание местных культурных традиций, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Задача авторов — расширить влияние изобразительного искусства и сделать его доступным для всех жителей и гостей города. На сегодняшний день реализовано семь объектов, расположенных в центре города. Некоторые из них включены в туристические маршруты и местные путеводители.

Автор идеи, организатор и художник проекта «Краеведческий музей под открытым небом» — Алексей Шилов, сын Виктора Шилова — народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

«Мой проект — это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. В начале было много трудностей, иногда казалось, что ничего не получится. Но мною было принято решение — как бы то ни было продолжить работу над проектом. Это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», — рассказал Шилов.
В этом году команда завершила работу над росписью «Звенигородский мираж». Она посвящена знаменитым деятелям культуры, которые посещали Звенигород или жили в нём и его окрестностях.

«В планах проекта — продолжить его сотрудничество с частными собственниками зданий, волонтерами и местными предпринимателями. Этот проект был создан совместными усилиями многих людей, я благодарен каждому, кто помог мне добрым словом и делом», — поделился художник.
Звенигород стал отправной точкой для других проектов, связанных с историей Московской области. На основе собранных данных творческая команда мастерской Алексея Шилова разработала оформление центра Мещерякова в Сергиевом Посаде и школы в Ступино, а также рассмотрела тему культурных кодов региона.

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#музей
#музеи
#звенигород
#проект
#художник
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В Люберцах 6 ноября откроется выставка «Центр Вселенной»
31 октября 2024, 10:22

Фото: istockphoto / shironosov

6 ноября в Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса города Люберцы откроется выставка «Центр Вселенной». Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках выставки представлено более 100 произведений, созданных в технике пастельной живописи, которая придаёт изображениям семейных сцен мягкость и выразительность.

Все представленные работы успешно прошли конкурсный отбор, а на церемонии открытия состоится торжественное награждение победителей.

Выставка «Центр Вселенной» демонстрирует значимость семьи в современном обществе и подчёркивает важность поддержания и укрепления семейных уз и традиций.

В день открытия посетители смогут посетить кураторскую обзорную экскурсию по экспозиции и пообщаться с авторами работ. Кроме того, на выставке будут проведены лекции о семье, семейных ценностях и сохранении традиций.

Всю подробную информацию можно найти на сайте МВК г.о. Люберцы.

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#люберцы
#выставка
#культура
#музеи
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#минкульттуризма мо
#подмосковье
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Более чем в 70 подмосковных парках отпразднуют День народного единства
30 октября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Оно будет приурочено ко Дню народного единства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовили насыщенную программу – шествия в национальных костюмах, концертную программу «Многоголосье Родины». Будут работать мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны «Игры народов России».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк Мира в Мытищах приглашает на квест, интерактивные площадки «Старорусские забавы» и фестиваль «Русская каша – сила наша!». Все желающие смогут продегустировать каши по старинным рецептам. На сцене парка выступят фолк-группа «Талица» и Праздничный хор Данилова монастыря.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. Толстого в Химках откроется интерактивная площадка с тематическими зонами – кузня, лучный тир и суличный тир для метания лёгкого копья. Пройдут мастер-классы по женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала. Помимо этого, состоится фестиваль национальных культур, на котором познакомят с разнообразием блюд регионов страны. В концерте примут участие ансамбль «Колокола России», национальный русский балет «Возрождение», ансамбль «Праскева», хор русской песни и другие творческие коллективы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Богородского городского округа можно будет посетить мастер-класс по выпеканию блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева. Также гостей ждут выставка национальных костюмов в миниатюре и угощение блюдами кухонь народов России.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центральный парк городского округа Пушкино подготовил выставки этнических костюмов и национальных сладостей. Пройдут мастер-классы по изготовлению татарской тюбетейки и русского платка. Будет организовано шествие в национальных костюмах «Хоровод дружбы».

Парк «Победа» Талдомского городского округа приглашает на праздник народных игр и мастер-класс по приготовлению рассольника. Можно будет также присоединиться к в викторине на знание особенностей национальных культур, к костюмированному шествию.

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#парки
#день народного единства
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#программа
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#московская область
#минкульттуризма мо
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Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»
30 октября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение» начала работу в Жуковском Дворце культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. В этом году выставка посвящена году семьи. Её тема – «Семейные традиции». На конкурс представлено 414 работ юных художников из 68 образовательных учреждений и 57 населенных пунктов Подмосковья. Работы оценивает профессиональное жюри в 12 номинациях», – говорится в сообщении.
Гостей вернисажа приветствовали директор Жуковской детской школы искусств №1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева и директор галереи «5-й Дом» Нина Верникова.
«С каждым годом всё больше юных художников Подмосковья участвуют в выставке, расширяется география конкурса, увеличивается количество номинаций. Тема выставки «Семейные традиции» даёт возможность детям прикоснуться к важным аспектам их жизни – семейным ценностям, своим корням», – сказала Меденцева.
Выставка продлится до 10 ноября. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии закрытия.

Адрес Дворца культуры: Жуковский: ул. Фрунзе, д. 28.

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#культура
#искусство
#живопись
#жуковский
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#конкурс
#дети
#подмосковье
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Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»
30 октября 2024, 10:10

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственные музеи Московской области 3 и 4 ноября присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция посвящена Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет».
Подмосковные музеи подготовили выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Посетителей Серпуховского историко-художественного музея ждёт насыщенная программа с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, викториной по истории Серпухова и творческими занятиями. Авторская экскурсия «Тайны старого особняка» познакомит с историей основного здания музея – особняка купцов Мараевых. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги – вечером стулья», объединивший разные виды искусств.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отметит праздник день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке театра ФЭСТ из Мытищ.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину до позднего вечера бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить – значит петь». Состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора, а также тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра, детская игровая программа «Сказки учёного кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ждёт гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там пройдёт экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне». На ней можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в творческой встрече с кинорежиссёром Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и на новую программу – квест-экскурсию «Сокровища Вязём». Участники пройдут по маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей ждет концерт классической музыки «Венский букет». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».

Звенигородский государственный музей-заповедник пригласил в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!». Все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждёт литературно-музыкальная экскурсия по выставке «Преображённая природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея».

В усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт фортепианной музыки. В Шахматове организуют мастер-класс «Сувенир из Шахматова».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию о праздничных программах можно найти на сайтах и в социальных сетях музеев.

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#день народного единства
#праздник
#музеи
#культура
#ночь искусств
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#московская область
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На сцене Губернского театра 30 октября состоится показ спектакля «Девушка и Дракон»
30 октября 2024, 10:01

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На сцене Губернского театра 30 октября состоится премьера обновлённой версии балета «Девушка и дракон», представленного Московским областным государственным академическим театром «Русский балет». Спектакль приурочен к Году культурного обмена между Россией и Китаем. Сюжет основан на древней китайской легенде, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Балет был создан в результате творческого сотрудничества российских и китайских деятелей искусства и посвящён 75-летию основания Китайской Народной Республики и установлению официальных дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«Искусство — интернационально, понятно без слов. Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами, подтверждают всем известную истину, что для искусства и красоты границ не существует», — подчеркнул художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Композитором музыки для балета стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации китайского происхождения Цзо Чжень Гуань. Он добавил в балетную партитуру мелодию старинной народной китайской песни «Течёт речка».

Либретто и постановку осуществил народный артист СССР Вячеслав Гордеев, который умело сочетает стилистику китайского танцевального искусства с классической техникой русского балета.

Гримы и костюмы были созданы китайскими мастерами. Артисты театра «Русский балет» оживили китайский эпос на сцене.

Начало спектакля запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 6 .

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