Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В программе в этот вечер — лекции, экскурсии и многое другое, в том числе можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» Марина Зацепина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в акции Музей «Новый Иерусалим» принимает участие уже много лет, и есть посетители, которые приходят из года в год.
«Мы стараемся каждый год чем-то особенным порадовать наших посетителей. В этом году гвоздем нашей программы станет необычный спектакль-перфоманс на выставке «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х». Смысл перфоманса в том, что выпускники театральных училищ будут читать воспоминания-строки из дневников художников, работы которых представлена на этой выставке. В 18:00 на выставке будем ждать всех на спектакль-перфоманс», — рассказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По ее словам, такой спектакль будет интересен публике старшего возраста, но и для детей предусмотрена не менее интересная программа.
«Детский центр готовит свою программу и будет работать с 18:00 до 21:00 бесплатно. Также детский центр подготовил выставку «Лето. Краски. Музей». Каждый год летом ребята занимались в нашем центре, выходили рисовать, и к пятилетию центра мы собрали лучшие работы юных авторов на одной выставке, их как раз можно будет увидеть в рамках акции. Еще мы готовим мастер-класс «Городской пейзаж». Ребята вдохновятся работами художников и создадут свои творения сами или вместе с родителями», — поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что акция «Ночь искусств» дружественная и добрососедская, она помогает познакомиться с музеем, и узнать, что нового планируется.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Мы с удовольствием открываем двери, все будет бесплатно. Единственное уточнение: на мастер-классы и экскурсии нужно будет заранее записаться», — уточнила Зацепина.
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