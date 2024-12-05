Для школьников Каширы провели психологический тренинг

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Развивающий психологический тренинг «Все начинается с нас» провела для семиклассников в каширской школе №4 специалист по работе с молодежью Каширского молодежного центра Анастасия Флоренова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тренинг проводился для того, чтобы повысить самооценку подростков, снизить страх проявить себя, создать условия для раскрытия творческого потенциала, развить умение прислушиваться к своим чувствам и эмоциям, а также научить ребят слушать собеседников и адекватно реагировать на услышанное», — говорится в сообщении.В рамках тренинга его участники отвечали на вопросы и выполняли различные задания, для чего им нужно было много взаимодействовать между собой, а также рассуждать, анализировать и проявлять себя.
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