В Кашире проходит муниципальный этап региональной недели математики

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире проходит муниципальный этап региональной математической недели «Вершина». Мероприятие проводится в Московской области с 1 по 7 декабря, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Его цель – популяризации математики, интереса к учёным, к фактам из жизни великого русского математика Николая Лобачевского. Неделя включает три этапа. Школьный этап «Математический Олимп» состоялся 1 и 2 декабря в онлайн-формате на платформе «Моя школа». Ученикам 5-10 классов предстояло решить 10 заданий повышенного уровня сложности», – говорится в сообщении.По итогам определят участников муниципального этапа. Будет сформирована команда, которая примет участие в муниципальном этапе «Математический Эльбрус» 6 декабря в очном формате на базе школы №7 Каширы.
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