В Кашире покажут зимнее мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Кашире в новогодние праздники покажут мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Самый титулованный фристайл-мотокросс-райдер России участвовал в крупнейшем в мире турнире Red Bull X Fighters, побеждал на этапах чемпионатов Европы и мира, становился чемпионом России. Команда профессиональных спортсменов FMX13 была основана в 2007 году.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Подробную информацию можно будет найти ресурсах администрации и в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт».
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«Шоу пройдет 2 января в 14 часов. Зрителей ждут захватывающие трюки на мотоциклах и багги, акробатические номера, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Елена Львова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Подробную информацию можно будет найти ресурсах администрации и в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт».
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Лора Луганская