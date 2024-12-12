В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире вручили именные стипендии главы городского округа учащимся, показавшим особые успехи в учёбе, искусстве и спорте в уходящем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Стипендии вручили глава Каширы Михаил Шувалов и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
В этом году из 115 претендентов отобрали 53 лучших учащихся муниципалитета. Ещё 15 ребят были награждены за особые успехи в дополнительном образовании.
Именная стипендия главы городского округа Кашира была учреждена в 2013 году. За это время её обладателями стали около 500 одарённых юношей и девушек.
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«Каждый ребёнок обладает талантом, ценным качеством. Кто-то хорошо учится, кто-то увлечён музыкой, кто-то спортом, кто-то любит заниматься творчеством, кто-то готов помогать другим. Но есть те, кто проявляет особые успехи в любимом деле, кто уже в юном возрасте показал мастерство, знания, умение ставить цели и добиваться высоких результатов. Вы гордость каширской земли», – подчеркнул Шувалов.
В этом году из 115 претендентов отобрали 53 лучших учащихся муниципалитета. Ещё 15 ребят были награждены за особые успехи в дополнительном образовании.
Именная стипендия главы городского округа Кашира была учреждена в 2013 году. За это время её обладателями стали около 500 одарённых юношей и девушек.
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Лора Луганская