В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии

На консульском учёте в Алма-Ате и области стоит около 80 тысяч релокантов из России. При этом их число заметно уменьшилось – в конце 2022 года их было свыше 300 тысяч человек, сообщил генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев в беседе с прессой.