Каширских долголетов приглашают на занятия физкультурой с гимнастической палкой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Занятия физической культурой с использованием простого и эффективного снаряда — гимнастической палки — проводят для участников программы «Активное долголетие» городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Тренировки с гимнастической палкой помогают укрепить мышцы спины, улучшить подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов, а также корректируют осанку», — отмечается в сообщении.Ближайшие занятия физкультурой для активных долголетов Каширы будут проводиться 16 и 19 декабря в филиале дворца спорта «Юбилейный» по адресу: город Кашира, улица Гвардейская, дом №3 с 09:30 до 11:30, а также 17 и 18 декабря в доме №1 по улице Иванова с 10 до 11 утра.
В администрации напомнили, что присоединиться к программе «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие в Кашире можно записаться по телефону: 8 (49669) 28-147.
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