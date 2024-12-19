Каширским студентам рассказали о наскальных рисунках в пещере Шове

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Информационно-познавательный час по теме «Пещера Шове. Образы прошлого» провела для студентов каширского отделения колледжа «Московия» декабря специалистка Каширского молодёжного центра Дарья Шершнева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе занятия студенты узнали, когда и как была открыта пещера Шове, в чём состоит уникальность обнаруженных там наскальных рисунков, какие краски и инструменты использовали древние художники, какое значение эти рисунки имеют для науки и какова их дальнейшая судьба», — говорится в сообщении.Тема очень заинтересовала студентов, они задавали много вопросов. Занятие прошло ярко и увлекательно.
Ранее сообщалось, что Кашира присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний».
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