Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Две награды ежегодного областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее» завоевали юные жители городского округа Кашира Даниил Чижов, Александр Титов, Николай Юмашев и Николай Быстров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Воспитанники Центра дополнительного образования Даниил Чижов и Александр Титов заняли второе место с роботизированной моделью «Азбука Морзе» в номинации «Робот-игрушка». А ученики школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Николай Быстров и Николай Юмашев заняли третье место с моделью «Умный дом», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Всего на конкурс было подано более 20 заявок из 30 подмосковных округов. В финал вышли более 50 проектов, из которых жюри выбрало 15 призёров в разных номинациях и возрастных категориях.
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