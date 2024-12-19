Каширские долголеты осмотрели достопримечательности Видного

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсию в город Видное Ленинского округа провели для участников программы «Активное долголетие» из Каширы, в программу вошли историко-культурный центр и храм, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости из Каширы осмотрели экспозиции в выставочных залах историко-культурного центра, экскурсовод рассказал посетителям об истории города, его известных жителях, а также героях войны. А затем экскурсантов отвезли в храм Георгия Победоносца, который произвёл на всех сильное впечатление своей внешней и внутренней красотой», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Присоединиться к мероприятиям программы «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Помимо экскурсий, для участников программы проводятся различные творческие, спортивные и интеллектуальные занятия, лекции и мастер-классы. В Кашире на них можно записаться по телефону: +7 (49669) 28-147.
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