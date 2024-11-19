Каширские вокалистки стали лауреатами международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Юные вокалистки из Каширы стали лауреатами II Международного фестиваля-конкурса «Вокальные мастерские». Он прошёл в Центральном Доме работников искусств в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли участники вокального коллектива «Элегия» Дома культуры «Ожерелье» под руководством Анны Дорофеевой. В номинации «Эстрадный вокал» Анна Кибикина стала лауреатом I степени, а Арина Никифорова, Татьяна Ветрова и Ксения Кибикина были объявлены лауреатами II степени», – отметили в администрации Каширы.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Целями конкурса «Вокальные мастерские» названы выявление и поддержка талантливых исполнителей, популяризация детского творчества, музыкально-эстетическое воспитание юных вокалистов и рост их профессионального уровня.
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Лора Луганская