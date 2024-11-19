Представители Каширы выиграли пять медалей турнира по кикбоксингу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Спортсмены из Каширы завоевали пять наград XXIV детско-юношеского турнира по кикбоксингу «Золотая перчатка». Он прошёл в спорткомплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли воспитанники Михаила Морозова, занимающиеся на базе спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева во Дворце спорта «Юбилейный». В своих возрастных и весовых категориях первое место заняла Анна Хололенко; третье – Рамзан Адуев; Александра Субботина; Егор Сильянов и Даниил Сёмин», – говорится в сообщении.Соревнования, которые посвятили погибшим спецназовцам, собрали более 300 участников из разных регионов страны. В этом году на них также приехала спортсмены из Белоруссии. Команду представляли ребята от 10 до 16 лет.
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