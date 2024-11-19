В Кашире до конца года отремонтируют 26 домов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Капитальный ремонт 26 многоквартирных домов запланировано провести в городском округе Кашира в текущем году, реализация программы близится к завершению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дома кардинально преобразились. Всего в округе в 2024 году было запланировано провести капремонт общего имущества в 29 многоквартирных домах. Три многоквартирных дома переносятся на 2025 год в связи с сезонностью работ», — рассказала руководительница отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ округа Александра Ершова.В рамках реализации программы в четырёх домах отремонтировали кровли, в двух заменили лифты, в восьми установили новое газовое оборудование и датчики загазованности. Завершается капремонт фасадов четырёх домов в деревне Кокино, ещё в четырёх домах рабочие заканчивают замену внутридомовых инженерных систем. В микрорайоне Ожерелье идёт замена балконных плит и в ближайшее время начнётся ремонт двух скатных кровель.
Читайте также:
Представители Каширы выиграли пять медалей турнира по кикбоксингу
Дуэт из Каширы завоевал приз фестиваля «Город танца»
Ветерана Каширской ГРЭС поздравили с 80-летием
Лев Каштанов