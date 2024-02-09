Каширских школьников начали обучать актёрскому мастерству

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В школе №4 городского округа Кашира стартовал курс актёрского мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«С основами профессии школьников 7 и 8 классов познакомил актёр театра и кино, педагог Алексей Назаров. Ребята приняли участие в упражнениях по формированию эффективной коммуникации в больших и малых группах, умению взаимодействовать с другими участниками проекта, тренировали развитие памяти, внимание, чувство ритма. Участникам проекта также предложили речевой тренинг и задания на пластическую импровизацию», – говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что такие упражнения помогут школьникам не только работе над отчётным спектаклем, но и в повседневной жизни.
«Школьники в малых группах составляли сюжеты. Под руководством Назарова им удалось речью, мимикой, движением передать испуг, растерянность, панику, показать примеры взаимовыручки и моральной поддержки», – отметили в администрации.Обучение проводится в рамках проекта «Разработка технологии преодоления рисков подросткового возраста: школьный театр, основанный на ролевом экспериментировании».
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Лора Луганская