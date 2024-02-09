В Кашире обсудили готовность к весеннему половодью и дождевым паводкам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Уровень подъёма реки Оки на территории Каширы в период таяния снега может составить 4 м от нулевой отметки. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Заседание провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. В нём также приняли участие представители администрации, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Обсуждали готовность Каширского городского звена МОСЧС к прохождению весеннего половодья и дождевых паводков.
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Заседание провёл глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. В нём также приняли участие представители администрации, силовых ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Обсуждали готовность Каширского городского звена МОСЧС к прохождению весеннего половодья и дождевых паводков.
«По предварительным данным, уровень подъема Оки на территории Каширы в период таяния снега и льда до 3-4 м от нулевой отметки. Ситуацию мониторит служба МЧС. В случае подтопления жилых домов люди будут эвакуированы в пункт временного размещения – Каширский молодёжный центр», – говорится в сообщении.Ресурсоснабжающие организации подтвердили техническую готовность к ликвидации подтоплений. Участники заседания обсудили и вопросы пожарной безопасности. Как выяснилось, в СНТ «Родник» сужен проезд к территории. Шувалов поручил профильному заместителю разобраться в ситуации.
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Лора Луганская