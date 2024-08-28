Керамист из Шатуры Козлова заняла первое место на международном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Руководитель гончарно-керамической студии «Домик мастера» Екатерина Козлова успешно выступила на международном фестивале «Праздник Топора», который проходил в Томске. В нём она участвовала третий год подряд, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.
На днях Екатерина вернулась с юбилейного, 15-го, фестиваля народных ремёсел. В томском парке «Околица» соревновались в мастерстве резчики по дереву, металлу и гончары из 44 регионов России и восьми стран мира.
Екатерина Козлова продемонстрировала все свои навыки и умения в конкурсной номинации «Глиняный сказ».
В итоге Екатерина вместе с гончаром из Подмосковья Ильёй Калашниковым победила в номинации «Сумасшедшая глина». Среди шести команд их дуэт искуснее всех за полчаса справился с 18 килограммами материала. Гончары создали парковую скульптуру «Кот».
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Екатерина Козлова продемонстрировала все свои навыки и умения в конкурсной номинации «Глиняный сказ».
«Пройти отбор для меня оказалось уже победой: из 200 заявок отбирали всего 10 человек от одного региона. Я представляла Московскую область, Шатуру. В качестве домашнего задания мной я изготовила вазу в традициях Дивеевской глиняной игрушки», – рассказала девушка.Эту творческую работу организаторы попросили забрать для размещения в Томском художественном музее.
В итоге Екатерина вместе с гончаром из Подмосковья Ильёй Калашниковым победила в номинации «Сумасшедшая глина». Среди шести команд их дуэт искуснее всех за полчаса справился с 18 килограммами материала. Гончары создали парковую скульптуру «Кот».
«Пока один из нас искусно выкручивал глину, другой аккуратно прилеплял детали. Всё это происходило на сцене, и за процессом наблюдали сотни гостей мероприятия», – поделилась впечатлениями Козлова.После презентации изделия путём зрительского голосования Екатерина и Илья были названы лучшими, и им досталось первое место.
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Лора Луганская