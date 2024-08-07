Три сельские школы городского округа Шатура удалось спасти от закрытия

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Принятые ранее решения о закрытии трёх сельских школ городского округа Шатура удалось пересмотреть. Учебные заведения в посёлках Бакшеево, Осаново и Радовицкий продолжат работу в новому учебном году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Этому предшествовала кропотливая совместная работа временно исполняющего полномочия главы округа Николая Прилуцкого с Минобразования Московской области.
Там отметили, что малокоплектность и качество образования остаются вопросами, которые нужно решать. Задача педагогических коллективов – показать высокий уровень преподавания, а муниципальной власти – привлечь молодые семьи, чтобы число учеников год от года не уменьшалось.
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«Интересы жителей всегда в приоритете в работе муниципальных и региональных властей. В Бакшееве и Радовицком школы продолжат работу в полном объёме. В Осанове удалось сохранить лишь начальную школу. Ученики 1-4 классов будут заниматься в здании дошкольного отделения. Там для них оборудуют кабинеты», – рассказали в администрации.
Там отметили, что малокоплектность и качество образования остаются вопросами, которые нужно решать. Задача педагогических коллективов – показать высокий уровень преподавания, а муниципальной власти – привлечь молодые семьи, чтобы число учеников год от года не уменьшалось.
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Лора Луганская