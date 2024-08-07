В автопарк Шатуры поступили семь новых больших автобусов

Фото: пресс-служба г.о. Шатура
Семь автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступили в автопарк городского округа Шатура, три из них уже вышли на маршруты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Новые автобусы осмотрели временно исполняющий полномочия главы округа Николай Прилуцкий, замглавы округа Александр Титов, члены местного Совета депутатов Алексей Кадочкин и Ольга Бурмистрова, а также общественники. О поступившей технике рассказал руководитель автопарка шатурской производственной базы Кирилл Кирьянов.
Он также сообщил, что в новых автобусах по 41 посадочному месту с мягкими сиденьями и есть розетки для зарядки гаджетов.
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«Автобусы оснащены новым климатическим оборудованием: летом в жару здесь будет прохладно, а зимой пассажирам не дадут замерзнуть установленные в машине дополнительные автономные отопители салона. Они будут работать независимо от того, заведён ли мотор», — отметил Кирьянов.
Он также сообщил, что в новых автобусах по 41 посадочному месту с мягкими сиденьями и есть розетки для зарядки гаджетов.
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Лев Каштанов