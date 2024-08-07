В автопарк Шатуры поступили семь новых больших автобусов

Завтрак, по словам многих нутрициологов и специалистов пищевого поведения, один из самых важных приемов пищи. Именно он насыщает наш организм силами и дает энергию на весь день. Однако многие пренебрегают им из-за спешки или завтракают на ходу чем придется.