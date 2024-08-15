Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Три многодетные семьи из Шатуры получили сертификаты на земельные участки

Три многодетные семьи из Шатуры получили сертификаты на земельные участки

15 августа 2024, 16:50
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Сертификаты на земельные участки вручили трём многодетным семьям городского округа Шатура, церемония состоялась в зале администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Здорово, что у вас есть и здоровье, и силы воспитывать деток. Уверена, что подрастающее поколение с радостью будет приезжать в ваше родовое гнездо», — сказала в ходе церемонии замглавы круга Анна Глухова.
Участки двух семей расположены в деревне Бордуки, а ещё одна семья взяла участок в деревне Дмитровка.



В администрации отметили, что сейчас в очереди на землю в округе Шатура стоит 193 семьи. С начала 2024 года участки получили семь многодетных семей, а ещё семь семей подали заявления и ожидают, когда им подберут подходящий участок из утверждённого перечня.

Читайте также:

Три сельские школы городского округа Шатура удалось спасти от закрытия

В автопарк Шатуры поступили семь новых больших автобусов

Лесным пожарным Шатуры и Воскресенска передали две спецмашины
#шатура
#многодетная семья
#земельные участки
#земля
#соцподдержка
Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к концу года
15 августа 2024, 17:16

Фото: iStock/Ivan-balvan

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.
По его словам, сократится и количество сделок на рынке недвижимости в 2-3 раза.

«Рынок начнёт корректироваться, и цены понизятся примерно на 15-20 % к концу года для большинства застройщиков, они перейдут к более прозрачной системе ипотечного кредитования. Думаю, что Центробанк будет осуществлять достаточно жесткий контроль за ситуацией, чтобы не повышать риски. Полагаю, что будут ужесточаться требования к выдаче ипотечных кредитов, что приведет к большему сокращению спроса на первичном рынке», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

А в Санкт-Петербурге в Петроградском районе строят целый комплекс, включая здания Верховного суда России, Судебного департамента при Верховном суде страны, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Также планируется возвести инженерно-технический блок.

«Сейчас ведётся актуализация проектно-сметной и рабочей документации. По результатам работы будут определены окончательный состав объектов и сроки ввода комплекса в эксплуатацию», – отметили в беседе с «Петербургским дневником» специалисты Управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы Московской области.

Читайте также:

Новая школа в Мытищах получила разрешение на ввод в эксплуатацию

В люберецком ЖК «Легенда Коренёво» построят школу с детсадом

В одинцовском ЖК «Инновация» завершили строительство двух поликлиник
#строительство
#комплекс
#цены
#специалисты
#рф
#недвижимость
#новостройка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушла из жизни легендарная лётчица Галина Брок-Бельцова
15 августа 2024, 16:50

Фото: Минтерполитики МО

На 100-м году жизни скончалась легендарная лётчица – ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков, жительница городского округа Щёлково Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщили в союзе женщин лётных специальностей «Авиатриса».
Галя Брок записалась на фронт добровольно в 1941 году в возрасте 16 лет. После обучения состояла в запасном авиаполке, который направили на передовую взамен погибших девушек.

Штурман совершила 36 успешных боевых вылетов в Восточной Пруссии на бомбардировщике Пе-2. В рядах одного из трёх женских авиационных полков воевала с весны 1944 до 8 мая 1945 года.

Гвардии младший лейтенант Брок-Бельцова в 1945 году была награждена дважды: 26 марта получила орден Отечественной войны I степени, а 11 июня – орден Красной звезды. Также Галина Павловна имеет благодарность от Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау» и медаль «За взятие Кёнигсберга», которую считает самой памятной наградой.

В последние годы ветеран активно занималась просвещением и воспитанием подрастающего поколения. Писала книги, помогала участникам спецоперации и их родственникам, вела широкую общественную деятельность.

Читайте также:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 марта прославленную летчицу Галину Брок-Бельцову

Граффити с изображением лётчицы-ветерана появилось в Щёлкове

В Московской области стартовал фотопроект «75 правил жизни победителей»
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов
Писательница Шарлотт Шейн: мужья приходят к проституткам из-за постыдных желаний
15 августа 2024, 16:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В новой книге «Честная женщина» американская писательница Шарлотт Шейн рассказала о том, как занималась проституцией и с какими извращенными желаниями клиентов она успела столкнуться. Об этом пишет Daily Mail.
Шейн поделилась, что ее женатые клиенты часто признавались, что их супруги по разным причинам отказываются вступать с ними в интимные отношения. Некоторые из них имели постыдные сексуальные фантазии, не находившие отклика у жен. Другие боялись рассказывать о своих желаниях.

Одного из клиентов Шейн возбуждала мысль о том, что жена ему изменяет. В какой-то момент это действительно произошло, но разыгрывать такую фантазию в постели женщина отказалось. В итоге мужчина обратился к проститутке. Ему хотелось, чтобы она притворилась неверной женой, которая сообщает ему, насколько он хуже ее любовника.

У другого клиента была крайне сложная сексуальная фантазия. «Жене» предстояло отравить его, потом позвонить любовнику и сказать, что теперь они получат его деньги в наследство. Бывшая проститутка рассказала, что они разыграли этот сценарий, и у клиента случился оргазм, когда он упал на пол после «отравления».

Читайте также:

Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом

Секс-работникам в Бельгии разрешат официальное трудоустройство

Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
#деньги
#женщина
#супруги
#мужчина
#отношения
#клиенты
#сценарий
#секс
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В серпуховской школе №11 установили новую систему вентиляции
15 августа 2024, 16:30

Фото: Александр Стёпушкин

Новую систему вентиляции оборудовали в здании школы №11 в Серпухове, работы провели в рамках капитального ремонта, подробности рассказал начальник участка подрядной организации Руслан Чурагулов, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Вся вентиляция у нас смонтирована. В классах — естественная вытяжная система. Столовая оборудована приточно-вытяжной системой, а в санузлах и душевых помещениях — принудительная вытяжная система. Сейчас проходят пуско-наладочные работы», — сообщил Руслан Чурагулов.
В здании уже полностью готовы все инженерные системы, завершены также отделочные работы и косметический ремонт, на следующей неделе в школе установят осветительные приборы. Завершить ремонт планируется до конца августа.

Здание школы было построено в 1971 году, в нём учатся около 600 ребят.

Читайте также:

Капремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года

В Молодёжном отремонтируют 60-летнее здание школы

В посёлке Снегири отремонтируют школу, построенную более 60 лет назад
#серпухов
#ремонт
#школа
#капремонт
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван срок завершения капремонта котельной №1 в Дубне
15 августа 2024, 16:09

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В Дубне ведётся модернизация котельной №1, расположенной на Промышленной улице, а также замена труб на нескольких участках теплосетей, работы планируется завершить до начала отопительного сезона. Ход ремонта на одном из участков теплотрассы проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы ведём модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 км теплотрассы – это самое уязвимое место в Дубне. Модернизируем также котельную №1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек», — сказал Андрей Воробьёв.
Ремонт теплосетей проводится на трёх участках. Самый большой, протяжённостью 700 метров, проходит от улицы 9 Мая до Вокзальной, эта теплотрасса обеспечивает горячей водой 22 многоквартирных дома, школу, детскую поликлинику и колледж университета «Дубна». Из двух других участков один находится на улице Энтузиастов, второй проходит от улицы Вернова до Промышленной.

«Все идет в соответствии с графиком. (…) К началу отопительного сезона сети должны быть готовы, чтобы мы вовремя подали тепло», — отметил гендиректор компании «Энергия-Тензор» Александр Сирош.

В котельной №1 будет установлен новый паровой котёл. В настоящее время ведётся демонтаж старого оборудования и поставка нового, завершение работ намечено на 15 сентября.

Отмечается также, что будущем году в Дубне планируют модернизировать котельную №3, расположенную на Тверской улице, а также отремонтировать пять участков теплосетей общей протяжённостью 1,25 км.

Читайте также:

В Дубне в этом году откроют новый веломаршрут, обновлённые улицу и сквер

Капремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года

Воробьёв: развязку между Володарским и Каширским шоссе достроят в этом году
#дубна
#андрей воробьёв
#капремонт
#капитальный ремонт
#котельная
#теплотрасса
#жкх
#теплоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники атаковали высокопоставленного чиновника МВД РФ
Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы МВД России Владимира Кубышко
15 августа 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Diy13

Телефонные мошенники с Украины атаковали звонками замглавы российского МВД Владимира Кубышко. Об этом высокопоставленный чиновник ведомства рассказал в рамках X Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
«Я хочу сказать, что это касается всех. Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — сказал Кубышко.

Он добавил, что недавно от действий мошенников пострадала исполнительница Лариса Долина.

Кубышко резюмировал, что количество мошеннических действий увеличилось в последнее время. В частности, по словам замглавы МВД, 82% совершены при использовании информационно-телекоммуникационных технологий.

Читайте также:

Забравшая деньги у Долиной женщина назвала себя жертвой мошенников

В «Сбере» назвали слова и фразы, которые чаще всего используют мошенники

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 1 сентября
#россия
#мвд
#криминал
#мошенники
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Кваша спрогнозировал последствия подорожавшей ипотеки
Юрист Кваша спрогнозировал рост банкротств из-за подорожавшей ипотеки
15 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/nemchinowa

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша заявил, что подорожавшая ипотека приведёт к волне банкротств среди заёмщиков.
«Ставки по ипотеке и потребительским кредитам сейчас близки к 20 % и превышают эту цифру, поэтому в дальнейшем это скажется на волне банкротств и банкротств, отягощённых ипотекой, что в разы сложней для арбитражного управляющего, который будет вести эту процедуру, и что в разы плачевней для человека, который в эту процедуру залезет и пойдёт банкротиться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

До этого председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский напомнил о том, что в некоторых случаях пожилые люди смогут получить надбавку к пенсии.

«С 1 февраля 2025 года их выплаты будут вновь индексироваться. И они получат их в новом формате. Перерасчет будет осуществлен за все восемь лет приостановки индексации. Дополнительная выплата у некоторых пенсионеров составит 2 тыс. рублей, а у кого-то превысит эту сумму», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.

Ранее Госдума принимала закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.

Читайте также:

Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году

Раскрыт размер средней пенсии в России

Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жильё банкрота
#пенсии
#госдума
#лекарства
#отдых
#льготы
#выплаты
#ипотека
#долги
#закон
#пожилые люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хабиб Нурмагомедов закрыл многомиллионные долги перед налоговой
SHOT: Хабиб Нурмагомедов закрыл долги перед ФНС
15 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/mizar_21984

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что спортсмен выплатил 320 миллионов рублей. В прошлом месяце ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной стали его долги.

Ранее Федеральная налоговая служба закрыла несколько компаний, принадлежащих спортсмену. Одной из закрытых компаний стало ООО «Хикмет тревел», занимавшееся туризмом.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. На счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

Читайте также:

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал удар по больнице в секторе Газа

Курьеры отсудили у популярного российского блогера полмиллиона рублей

Приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова из-за долга перед ФНС
#имущество
#долги
#фнс
#спортсмен
#удар
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье перекрыли 120 опасных переходов через железную дорогу
15 августа 2024, 15:44

Фото: iStock/mizar_21984

С начала года в Московской области ликвидировали 120 «опасных троп» на железной дороге, вдоль путей установили около одного километра ограждений, из которых 300 метров — железобетонные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На железной дороге продолжается установка ограждений рядом со станциями, где выявлено наибольшее число «опасных троп», которыми пользуются жители. В настоящее время установлено уже около километра ограждений в 13 городских округах Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Ограждения установили в Щёлкове, Балашихе, Химках, Богородском округе, Сергиево-Посадском округе, Воскресенске, Пушкинском, Дмитровском, Ленинском и Одинцовском округах, а также в Люберцах и Королёве.

В министерстве добавили, что в регионе планируется установить ещё около километра ограждений, чтобы перекрыть «опасные тропы» и таким образом снизить число происшествий на железной дороге.

Читайте также:

Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится с 16 августа

В Подмосковье снизилось количество ДТП на федеральных трассах

Льготным проездом в Московском регионе пользуются более 2,5 млн жителей
#опасность
#железная дорога
#железные дороги
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф