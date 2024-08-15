Три многодетные семьи из Шатуры получили сертификаты на земельные участки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Сертификаты на земельные участки вручили трём многодетным семьям городского округа Шатура, церемония состоялась в зале администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Здорово, что у вас есть и здоровье, и силы воспитывать деток. Уверена, что подрастающее поколение с радостью будет приезжать в ваше родовое гнездо», — сказала в ходе церемонии замглавы круга Анна Глухова.Участки двух семей расположены в деревне Бордуки, а ещё одна семья взяла участок в деревне Дмитровка.
В администрации отметили, что сейчас в очереди на землю в округе Шатура стоит 193 семьи. С начала 2024 года участки получили семь многодетных семей, а ещё семь семей подали заявления и ожидают, когда им подберут подходящий участок из утверждённого перечня.
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