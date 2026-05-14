Актёру Андрею Кузичеву стало плохо во время спектакля в театре Пушкина в Москве
Актёру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем во время спектакля в театре Пушкина в Москве, но он не прервал выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно материалу, инцидент случился, когда 55-летний артист исполнял роль в постановке «Идиот». Зрители объяснили, что антракт затянулся на пятнадцать минут дольше обычного, но на это была веская причина. По предварительной информации, у Кузичева сильно подскочило давление, и ему прямо в театре оказывали помощь врачи скорой.
Несмотря на плохое самочувствие, актёр доиграл спектакль до конца и даже вышел на поклон. Позже Кузичев заверил журналистов, что сейчас чувствует себя хорошо, и причин для беспокойства нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что актриса Дарина Эрвин, которая состоит в браке с продюсером Александром Цекало, пересела в инвалидное кресло из-за травмы после массажа.
