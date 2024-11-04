Открытый патриотический фестиваль «Свой герой» прошел в Подмосковье

Патриотический фестиваль «Свой герой» (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье состоялся межрегиональный Открытый патриотический фестиваль «Свой герой», проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В мероприятии участвовали свыше тысячи человек из Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Главной темой события стали подвиги воинов СССР и России, защитивших страну, товарищей и народ ценой собственной жизни. Показать их нужно было через картины, фотографии и творческие номера.
Торжество началось с выступления хора Сретенского монастыря, который исполнил гимн фонда «Защитники Отечества», а закрылось мероприятие выступлением заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.
Фестиваль организован филиалом Фонда «Защитники отечества» в МО, Министерством культуры и туризма Подмосковья, администрацией Красногорска и благотворительным фондом «Восход надежды».
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства.
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Торжество началось с выступления хора Сретенского монастыря, который исполнил гимн фонда «Защитники Отечества», а закрылось мероприятие выступлением заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.
«Культура во все времена объединяла людей. Творчество, культурное наследие, искусство прошло с нами даже через самые сложные моменты в истории. Сейчас, как никогда, нам важно чувствовать единство, поддержку, сплоченность. Фестиваль объединил талантливых людей, в том числе, авторов, которые прошли через СВО и сегодня представляют свое творчество. Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая нас сильнее», — сказал замминистра культуры Подмосковья Олег Дядьков.
Фестиваль организован филиалом Фонда «Защитники отечества» в МО, Министерством культуры и туризма Подмосковья, администрацией Красногорска и благотворительным фондом «Восход надежды».
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства.
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Никита Кротов