Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти

В Доме правительства Московской области наградили самых активных волонтёров региона. На торжественное мероприятие собрались более 100 молодых людей, чтобы отметить важную дату – День волонтёра Подмосковья. Он был учрежден в 2017 году. Московская область – единственный российский регион, где у добровольцев есть своя праздничная дата.