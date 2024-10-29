Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти

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Стали известны обстоятельства и причина смерти актёра кино сериалов, артиста рекламы и дубляжа Михаила Демчука.
Брат Владимир умершего артиста рассказал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая осложнялась избыточным весом Михаила. В последние дни жизни Демчук чествовал себя отлично, был бодрым и излучал позитив — не было никаких предпосылок к трагическому происшествию.
За несколько часов до трагедии Владимир общался с братом — всё было хорошо. Когда в обед он зашёл к брату, то нашёл Михаила без признаков жизни.
Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года в Москве. С 2017 года он смог сняться в 43 проектах, среди которых «Майор Гром», «Карамора», «Полярный-2», «Конец света» и «Тур с Иванушками».
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За несколько часов до трагедии Владимир общался с братом — всё было хорошо. Когда в обед он зашёл к брату, то нашёл Михаила без признаков жизни.
Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года в Москве. С 2017 года он смог сняться в 43 проектах, среди которых «Майор Гром», «Карамора», «Полярный-2», «Конец света» и «Тур с Иванушками».
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