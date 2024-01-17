Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа

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Кинокритик Алексей Двоеглазов высказал мнение о том, что советское кино и сегодня пользуется большой популярностью у зрителей, поскольку в те времена снимали больше качественных картин, которым удалось пройти проверку временем.
«У нас в памяти остаются только те фильмы, проверенные временем, которые постоянно у нас показывают в прайм-тайм на всех федеральных каналах. А то, что было не очень качественным, быстро и забылось. Поэтому его не показывают. Только историки кино знают об этих фильмах», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Двоеглазов.
Ранее российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.
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