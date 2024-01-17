Певцов: «По щучьему велению» и «Бременские музыканты» лишены оригинальности

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Российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.
«Кино — это сценарий, прежде всего история, желательно оригинальная. Эти истории не оригинальные, они все из нашего советского прошлого. И если фильм «По щучьему велению» такой извращённый, вывернутая наизнанку попытка рассказать русские сказки, то «Бременские музыканты» — это просто какая-то печальная попытка переиначить наш известный блестящий советский мультфильм 1969 года», — поделился в беседе с NEWS.ru Певцов.
Производство и прокат таких фильмов он назвал нечестным, поскольку зрителей завлекают за счёт маркетинга на весьма некачественные картины, из-за чего у них при таком качестве весьма неплохие кассовые сборы.
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