Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»

На новогодней ёлке «Рождественская сказка Федерации бокса России» побывали 175,3 тыс человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Федерация проводила праздник в Серпухове с 29 декабря по 8 января.