Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»

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Кинокритик Сергей Сычев заявил, что успех фильма «Холоп-2» в прокате связан с первой частью картины, а также отличным продвижением картины со стороны прокатчика.
«Прокатчик фильма — это компания, которая очень здорово умеет продвигать свой продукт. Они лидеры на рынке и сделали всё, чтобы были такие сборы. Компания вела достаточно жесткий диалог с кинотеатрами, и в результате все новогодние каникулы были напрямую связаны с «Холопом-2» и «Бременскими музыкантами», которые они тоже выпустили», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сычев.
Ранее российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12+) режиссёра Клима Шипенко, высказал мнение о том, что серию фильмов надо обязательно продолжать.
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