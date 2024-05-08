Кинокритик Двоеглазов выразил надежду на успех второго сезона «Уэнсдей»

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Кинокритик и журналист Алексей Двоеглазов заявил, что продолжение сериала «Уэнсдей» может повторить успех первого сезона проекта.
«Мы надеемся, что эффект первого сезона будет повторён. И почитатели творчества Тима Бертона ожидают, что он приложит максимум усилий, чтобы получилось хорошо. Заранее прогнозировать успех картины сложно, поэтому будем анализировать, когда она выйдет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Двоеглазов.
Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому назад» в третий раз подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ. Так, картина собрала в прокате 922,1 миллиона рублей. За выходные сумма сборов составила более 142,2 миллиона рублей.
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