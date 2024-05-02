Киностудия Bazelevs заявила о намерении сотрудничать с тюркскими партнёрами

Фото: iStock/Darwin Brandis
Генеральный продюсер Лала Рустамова заявила, что киностудия Bazelevs планирует сотрудничество с тюркскими партнёрами, в частности с Азербайджаном и Казахстаном.
Она пояснила, что такие намерения связаны в том числе и с тем, что все руководители и продюсеры компании обладают тюркскими корнями.
Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.
Читайте также:
В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»
Кинокритик объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» может иметь успех
Названы основные причины успеха «Летучего корабля»
«ДНК нашей компании — это тюркские корни всех наших руководителей и продюсеров, поэтому для нас в первую очередь сейчас важно направление тюркского рынка. В «Ходже Насреддине» принимали участие и Турция, и Узбекистан, и сейчас ведем переговоры с Азербайджаном и Казахстаном, чтобы они присоединились», — отметила в беседе с NEWS.ru Рустамова.
Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.
Читайте также:
В Павловском Посаде торжественно завершился 8-ой Кинофестиваль «17 мгновений…»
Кинокритик объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» может иметь успех
Названы основные причины успеха «Летучего корабля»
Мелисса Тимофеева