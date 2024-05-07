«Мне сказали больше секса»: Мария Ильюхина не прошла пробы в «Воронины»

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О том, почему Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», что известно о её ребёнке и замужестве, читайте в материале «Радио 1».
История актрисы: как Мария Ильюхина попала в мир кино
Родилась Мария Ильюхина 19 ноября 2003 года в Москве. Отец Ильюхиной был хореографом. Он открыл собственную танцевальную студию, а мама стала заниматься с дочкой художественной гимнастикой едва ли не с первых месяцев жизни девочки. Дебютировала Мария Ильюхина в кино в 2008 году. Она сыграла роль Фроси в фильме «Девичник». В 2009 году Мария Ильюхина была утверждена на роль Маши, дочери Веры и Кости Ворониных, в телесериале «Воронины».
Актриса Мария Ильюхина: личная жизнь
Никто и не заметил, как из маленькой девочки выросла очаровательная девушка. Когда Марии Ильюхиной исполнилось 16 лет, она поссорилась с мамой и сбежала из дома, но быстро помирилась с родителями и вернулась домой. Одно время Мария Ильюхина встречалась с участником проекта «Голос. Дети» Марком Потаповым. В 2020 году актрису стали замечать в обществе студента Московского автомобильно-дорожного института по имени Роман. Все эти отношения для Ильюхиной закончились быстро. В конце ноября 2022 года Мария Ильюхина вышла замуж за однокурсника Алексея Шарова, оставив девичью фамилию.
Как прошли роды Марии Ильюхиной: о её ребёнке и что актриса рассказала о первых днях материнства
За несколько дней до своего 19-летия Мария Ильюхина узнала о том, что находится на шестом месяце беременности. 12 марта 2023 года у Марии Ильюхиной и Алексея Шарова родилась дочь. Мария Ильюхина наблюдалась и рожала по контракту в одном из клинических госпиталей Москвы. Она рассказывала, что схватки начались дома. «Я чувствовала, что скоро рожу», отмечала актриса.
Мария Ильюхина с мужем выбрали партнерские роды. Алексей все дни госпитализации был с ней. На родах он держал её за руку и перерезал пуповину.
Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в сериале «Воронины», родила первенца
Почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»
Актриса Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», который стал продолжением ситкома «Воронины». В «Ворониных» она играла роль Маши. Отмечается, что её, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте, приглашали на пробы. Однако после них, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса.
Сама Мария Ильюхина назвала кастинг странным, так как от нее требовались нетипичные для ситкома сцены.
В личном блоге Мария Ильюхина опубликовала ролик. На нём она отыграла реплики, которые были прописаны в сценарии. «Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали, больше страсти, больше секса. Я ответила: «Ну ладно. Как хотите», — написала Ильюхина в своих социальных сетях.
Роль дочери в сериале «Воронины» исполнит 22-летняя Карина Орлова. «Позорище полное», — прокомментировала Мария Ильюхина появление в проекте Орловой. Она отметила, что теперь все поймут, каким образом берут на роль.
В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что новый сериал будет посвящен другим персонажам, поэтому на роль повзрослевшей Маши решили взять Карину Орлову.
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