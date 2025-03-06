Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)
Резкое увеличение числа хейтеров у актера Юры Борисова вызван столь же резким ростом его медийности в последнее время, когда он стал один из самых обсуждаемых российских артистов не только на родине, но и в США. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков. По его мнению, раньше Борисова знали лишь по ролям в «Калашникове» и «Быке».
«Излишняя медийность сделала свое дело: люди просто устали слышать и читать много об одной и той же персоне. Так бывает всегда, когда перенасыщаешься какой-то информацией. И хейт в адрес Борисова связан именно с этим обстоятелсьтвом. А кому-то и вовсе нет никакого дела до него и новости о том, что Юра стал одним из первых артистов из РФ, кто мог привезти в страну Оскар. Не стоит исключать и зависть», — поделился эксперт для Общественной Службой Новостей.В то же время стала известна стоимость платья жены Юры Борисова, Анны Шевчук, в котором она пришла на афтепати «Оскара» — 190 тысяч рублей. В беседе с «Газетой.Ru» дизайнер этого платья Светлана Тегин отметила, что сразу поняла — этот наряд идеально подойдет для «Оскара».
«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — рассказала она.Читайте также:
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Данил Пономарев