«Специфический персонаж»: BadComedian высказался о борьбе Юры Борисова за «Оскар»

Роль Юры Борисова в фильме «Анора» не подразумевала победы на премии «Оскар», так как персонаж — специфический, который не содержит глубины и перспектив для раскрытия. Об этом заявил российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, в беседе с «Газетой.Ru».