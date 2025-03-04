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«Специфический персонаж»: BadComedian высказался о борьбе Юры Борисова за «Оскар»

Блогер BadComedian: роль Юры Борисова не подразумевала победы на премии «Оскар»
Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Роль Юры Борисова в фильме «Анора» не подразумевала победы на премии «Оскар», так как персонаж — специфический, который не содержит глубины и перспектив для раскрытия. Об этом заявил российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, в беседе с «Газетой.Ru».
«То, что Юра Борисов не получил «Оскар», оно понятно было, потому что роль не подразумевает раскрытия и статуэтки. Это специфический такой персонаж, которого он замечательно отыграл, но это явно не на «Оскар» — персонаж, именно персонаж, не Юра Борисов», — поделился он.
Баженов добавил, что был сильно удивлен победе «Аноры» в категории «Лучший фильм», так как ожидал, что статуэтку заберет «Бруталист», который, по его мнению, больше подходит для этой награды из-за «тяжеловесности» и серьезности.
«И ничего плохого в этом я не вижу, опять же — Юра Борисов. По моему ощущению, «Оскар» куда серьезнее награда, и «Бруталист» как будто фильм тяжеловеснее, — лично для меня, мне так показалось. «Анора» все-таки легче воспринимается», — отметил BadComedian.
Блогер также упомянул, что приз за лучшую женскую роль он бы отдал Деми Мур за фильм «Субстанция», который она, считает Баженов, заслужила больше, чем Майки Мэдисон.

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Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь
Mash: Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце
03 марта 2025, 13:11

Эммануил Виторган (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Народный артист России Эммануил Виторган пожаловался на боли в сердце, ему вызвали скорую помощь, передает Mash. Актеру стало плохо в его культурном центре на Остоженке.
Настояли ли медики на госпитализации — неизвестно. Сам Виторган пока не прокомментировал произошедшее. Эммануилу Виторгану 85 лет.

Перед этим сообщалось о смерти композитора Адриана Корчинского, написавшего музыку к песням артистов Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других.

Вечером в воскресенье мужчина потерял сознание, находясь дома в Москве. Жена вызвала врачей, но те смогли лишь констатировать смерть композитора. Предварительной причиной смерти названа гипертония.

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Скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов
02 марта 2025, 22:22

Фото: iStock/ Mihashi

Композитор Юрий Мартынов ушел из жизни 1 марта. Ему было 67 лет. Об смерти Мартынова сообщила «Московский комсомолец» со ссылкой на Анну Пугач — жену его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.
Алла Пугач поделилась, что композитор всю жизнь посвятил делам рано умершего брата — Евгения Мартынова. Юрий создавал фестивали имени Евгения, распространял его творчество, основал Клуб любителей песен своего брата.

«Благодаря его самозабвенной любви к брату песни живут до сих пор. Их любят, поют многие исполнители», — отметила супруга Дементьева.

Алла Пугач подчеркнула, что все песни Евгения Мартынова сохранились благодаря Юрию. Никто не знает, что теперь будет с наследием композитора, уточнила жена Дементьева.

«Огромная утрата. Он всю жизнь положил на то, чтобы память о его брате — знаменитом Евгении Мартынове — жила. Хотя Юрий и сам был потрясающим композитором, но при жизни, к сожалению, недооцененным. Никто не ожидал столь стремительного ухода. Юра должен был с нами сниматься в будущую среду в передаче, посвящённой Андрею Дементьеву», — рассказал певец Юлиан.

Отмечалось, что прощание с Мартыновым пройдет в закрытом режиме — этого желал сам композитор.

Юрий Мартынов известен своими эстрадными шлягерами. В числе исполнителей его композиций были Людмила Зыкина, брат Евгений Мартынов, Александр Серов, Николай Караченцов, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и другие.

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Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП

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#смерть
#композитор
#песня
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Звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун погибла в ДТП
02 марта 2025, 19:11

Энджи Стоун (Фото: Инстаграм* @theangiestone)

Скончалась участница женского хип-хоп-трио The Sequence Энджи Стоун, которая впоследствии стала выдающейся соул-певицей. 63-летняя артистка умерла в автокатастрофе, когда возвращалась с концерта.
Утром 1 марта двукратная номинантка премии «Грэмми» попала в аварию в штате Алабама. Исполнительница возвращалась с концерта вместе с участниками своего музыкального коллектива и бэк-вокалистами. Микроавтобус Стоун перевернулся, а затем врезался в грузовик. Энджи единственная из девяти человек не пережила ДТП, сообщило издание Variety.

Артистка появилась на свет в Южной Каролине в 1961 году. Энджи занималась музыкой с 16 лет, стала участницей трио The Sequence. В конце 1990-х Стоун начала развиваться самостоятельно.

Еще артистка снималась в кино. Энджи дебютировала в картине «Цыпочки» в 2002 году. Потом появилась на экране с Бейонсе в фильме «Борьба с искушениями». Всего Стоун приняла участие в съемках более 35 проектов.

У певицы остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.

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Студия Pixar начала работу над третьей частью «Головоломки»
02 марта 2025, 02:43

Фото: iStock/LeMusique

На студии Pixar началось создание третьей части мультфильма «Головоломка». Об этом рассказал сценарист Дэйв Холштейн.
На вопрос издания Direct о том, как будет выглядеть третья часть и велась ли работа над этим, Холштейн ответил:

«Да, минимально. Я имею в виду, я бы сказал, что мы все еще наслаждаемся волной веселья, этим вторым фильмом. Но я не сомневаюсь, что в какой-то момент должна произойти третья, и, надеюсь, на мой взгляд, с четвертая, шестая, седьмая, восьмая «Головоломка».

Вторая часть мультфильма смогла собрать в прокате почти 1,7 миллиарда долларов. Картина стала номинантом на премию «Оскар» в категории «лучший мультфильм». «Головоломка» рассказывает историю девочки Райли и эмоциях внутри нее.

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В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор
25 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/ Diy13

В Альбукерке в хосписе ушел из жизни актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор, сообщило издание THR.
13 февраля скончался актер из сериала «Во все тяжкие». Ему было 83 года. Последние дни жизни он провел в американском хосписе.

Джон Лоулор дебютировал в кино в 1970-х годах. Он снимался в таких проектах, как «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие», «Путь на небеса».

Крайний раз актер появлялся на экранах в 2017 году в сериале «Забытые Богом».

Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.

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