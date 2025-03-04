«Специфический персонаж»: BadComedian высказался о борьбе Юры Борисова за «Оскар»

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)
Роль Юры Борисова в фильме «Анора» не подразумевала победы на премии «Оскар», так как персонаж — специфический, который не содержит глубины и перспектив для раскрытия. Об этом заявил российский блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный как BadComedian, в беседе с «Газетой.Ru».
«То, что Юра Борисов не получил «Оскар», оно понятно было, потому что роль не подразумевает раскрытия и статуэтки. Это специфический такой персонаж, которого он замечательно отыграл, но это явно не на «Оскар» — персонаж, именно персонаж, не Юра Борисов», — поделился он.Баженов добавил, что был сильно удивлен победе «Аноры» в категории «Лучший фильм», так как ожидал, что статуэтку заберет «Бруталист», который, по его мнению, больше подходит для этой награды из-за «тяжеловесности» и серьезности.
«И ничего плохого в этом я не вижу, опять же — Юра Борисов. По моему ощущению, «Оскар» куда серьезнее награда, и «Бруталист» как будто фильм тяжеловеснее, — лично для меня, мне так показалось. «Анора» все-таки легче воспринимается», — отметил BadComedian.Блогер также упомянул, что приз за лучшую женскую роль он бы отдал Деми Мур за фильм «Субстанция», который она, считает Баженов, заслужила больше, чем Майки Мэдисон.
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