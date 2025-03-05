Майки Мэдисон потребовала у Юры Борисова вечной дружбы

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Актриса Майки Мэдисон призналась, что хотела бы всю жизнь дружить со своим партнером по съемочной площадке Юрой Борисовым. Об этом она заявила в интервью изданию Hollywood Reporter.
«Ты снимаешься в фильме, и у тебя потрясающий опыт, ты сближаешься с людьми, а потом все уезжают обратно в разные города и страны», — с огорчением говорила актриса.
Она говорит, что ей совсем не по душе такая практика. Хотелось бы поддерживать отношения с людьми, с которыми тебе было интересно не только на съёмочной площадке, но и за её пределами. Майки заставила Юру пообещать ей остаться друзьями навсегда.
«Он сказал с раздражением: "Да! Хорошо!"», — поделилась новоиспечённая лауреат «Оскара».Майки Мэдисон получила премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль за работу в фильме «Анора». Она начала сниматься в кино в 2013 году. Известность ей принесла работа в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где актриса сыграла роль убийцы Сьюзан Аткинс из «Семьи Мэнсона». После этого она снималась в слэшере «Крик», а в 2024 году — в «Аноре», получившей в общей сложности пять «Оскаров», а до этого ещё «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах.
Впервые в истории российского кино номинированный на эту кинопремию Юра Борисов (номинация: «Лучшая мужская роль второго плана» - прим. ред.) награду не получил. Его, как и в номинациях других премий (BAFTA, «Золотой глобус», Премия Гильдии актёров), обошёл Киран Калкин, звезда картины «Настоящая боль», и это было предсказуемо. Дело даже не в том, что картина исследует заведомо выигрышную тему — Холокост. Просто у Калкина банально значительно больше экранного времени. Можно вспомнить, что легендарный Энтони Хопкинс получил «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», не проведя на экране и 20 минут в общей сложности. А Киран то и дело мелькал в кадре на протяжении практически всей картины. У него был хронометраж, чтобы показать себя, особенно играя только «роль второго плана».
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Александр Бойцов