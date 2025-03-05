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Майки Мэдисон потребовала у Юры Борисова вечной дружбы

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса Майки Мэдисон призналась, что хотела бы всю жизнь дружить со своим партнером по съемочной площадке Юрой Борисовым. Об этом она заявила в интервью изданию Hollywood Reporter.
«Ты снимаешься в фильме, и у тебя потрясающий опыт, ты сближаешься с людьми, а потом все уезжают обратно в разные города и страны», — с огорчением говорила актриса.

Она говорит, что ей совсем не по душе такая практика. Хотелось бы поддерживать отношения с людьми, с которыми тебе было интересно не только на съёмочной площадке, но и за её пределами. Майки заставила Юру пообещать ей остаться друзьями навсегда.

«Он сказал с раздражением: "Да! Хорошо!"», — поделилась новоиспечённая лауреат «Оскара».

Майки Мэдисон получила премию Американской киноакадемии за лучшую женскую роль за работу в фильме «Анора». Она начала сниматься в кино в 2013 году. Известность ей принесла работа в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где актриса сыграла роль убийцы Сьюзан Аткинс из «Семьи Мэнсона». После этого она снималась в слэшере «Крик», а в 2024 году — в «Аноре», получившей в общей сложности пять «Оскаров», а до этого ещё «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах.

Впервые в истории российского кино номинированный на эту кинопремию Юра Борисов (номинация: «Лучшая мужская роль второго плана» - прим. ред.) награду не получил. Его, как и в номинациях других премий (BAFTA, «Золотой глобус», Премия Гильдии актёров), обошёл Киран Калкин, звезда картины «Настоящая боль», и это было предсказуемо. Дело даже не в том, что картина исследует заведомо выигрышную тему — Холокост. Просто у Калкина банально значительно больше экранного времени. Можно вспомнить, что легендарный Энтони Хопкинс получил «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», не проведя на экране и 20 минут в общей сложности. А Киран то и дело мелькал в кадре на протяжении практически всей картины. У него был хронометраж, чтобы показать себя, особенно играя только «роль второго плана».

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#премия оскар
Юра Борисов сможет сделать контурную пластику за счет организаторов «Оскара»
05 марта 2025, 18:59

Юра Борисов и его жена Анна (фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей, сообщила газета «Комсомольская правда».
После церемонии премии «Оскар» всем артистам, которые получили номинацию, презентовали подарочные наборы. В них вошли сертификат на отпуск либо на Мальдивах, либо на Шри-Ланке, сертификат на персональное шоу иллюзиониста Карла Кристмана, контурную пластику, а еще брендовая одежда.

Вместе с тем номинанты стали обладателями сертификатов на ремонт домов, которые пострадали во время пожаров в Лос-Анджелесе.

Уточнялось, что стоимость первой части подарков составляет 19 млн рублей.

Еще после премии прошел ужин, меню которого оценили в 600 тысяч долларов (порядка 53 млн рублей). Артистов кормили не только привычными салатами и стейками, но и статуэтками «Оскара» из копченого лосося с черной икрой белуги.

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«Я ненавижу Тарковского! Это деградирующий кинематограф»: Сарик Андреасян наорал на студентов киноколледжа в Москве
Сарик Андреасян поругался со студентами киноколледжа в Москве
05 марта 2025, 18:48

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалами покинул аудиторию.
Режиссёр выступил с лекцией в московском киноколледже №40. Он дискутировал со студентами на темы, касающиеся кинематографа. Однако из студенток спросила у Андреасяна о ценности некоммерческого кино.

На это продюсер разразился гневной тирадой, а при упоминании фамилии культового советского режиссёра фильма «Сталкер» негативно высказался в его адрес.

«Я ненавижу Тарковского! Это ужасно. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», – эмоционально заявил Андреасян.

Также он попытался объяснить студентам, что фестивальное кино бесполезно, поскольку на нём не заработаешь много денег. А фильм «Анора», номинированный на премию «Оскар», и вовсе назвал маргинальным.

Однако студенты не согласились с позицией Андреасяна и поспешили защитить авторское кино и фильм «Анора», из-за чего между ними и режиссёром произошла перепалка с оскорблениями.

В результате режиссёр, нецензурно выражаясь, осадил всех присутствующих и покинул учебное заведение.

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«Можешь встретиться однажды, и родится ребенок»: как Анатолий Журавлев стал многодетным отцом после нескольких мимолетных интрижек
05 марта 2025, 18:43

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Жмурки»)

Анатолий Журавлев известен зрителям по ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и многим другим. Личная жизнь актера оказалась не менее волнующей, чем его карьера. За 20 лет брака с первой супругой у него так и не получилось произвести на свет наследника, однако после мимолетных интрижек Журавлев стал многодетным отцом.

«Разберись с отцовством, а ко мне с этим больше не подходи»

Зрители знают актера Анатолия Журавлева по ролям в кино. О нем заговорили после того, как он перевоплотился в бывшего десантника Колю в мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!» (1995), а роль Толстого в сериале «День рождения Буржуя» (1999) принесла ему широкую известность.

В настоящее время в фильмографии артиста насчитывается порядка 80 работ. В 2024 году Журавлев сыграл в фильме «Елки 11», сериалах «Третье сентября» и «Горький 53». Анатолий служит в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова (бывший Театр киноактера).

Сейчас 60-летний артист наслаждается счастливой жизнью со своей новой семьей. В 2008 году распался его двадцатилетний союз. Свою экс-супругу Наталью Дубонос Журавлев встретил еще тогда, когда только начинал свой путь в актерской профессии.

Окончив филологический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, Анатолий отслужил в армии, откуда его дождалась Дубонос, трудившаяся учетчицей на заводе. Потом Журавлев стал студентом ЛГИТМиКа, а после получения диплома работал в Ленинградском театре комедии имени Н. Акимова. К слову, Журавлев — последний чемпион СССР 1991 года по тхэквондо в своей весовой категории.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Брат»)


В 1996 году артист и его супруга перебрались в Москву. Там Анатолий два года служил в Театре-студии под руководством Олега Табакова, Наталья работала там же реквизитором. Тогда Журавлев отдавал все свое время кинематографу. К театральной деятельности он вернулся только в 2007 году, придя в Театр киноактера.

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Именно там он познакомился с артисткой Татьяной Шитовой, актеры играли в одном спектакле. Между ними вспыхнули чувства и вскоре Татьяна забеременела.

«Толя, у меня важная новость. Я беременна», — с волнением сказала Татьяна.

«И от кого ребенок? Это не мой! Вспоминай, Танечка, чей. У меня не может быть детей, так что разберись с отцовством, а ко мне с этим больше не подходи», — ответил Журавлев.

«Автор» ребенка не хочет признавать себя отцом

После этой беседы актер старался всячески избегать Шитову, которая сгоряча высказала ему все, что о нем думала.

«И скрывать я не стану! Спросят, скажу, от кого жду ребенка. Мне было 32 года, я жила профессией: играла на сцене, у меня были кинопробы, гастроли, мне было некогда. Подумывала, не избавиться ли от беременности, тем более, Толя не хотел признавать отцовство. Меня отговорила сестра: «Таня, нет! Все отложи и рожай ребенка, вырастим!»», — откровенничала артистка.

Тайну отцовства обнародовал актер Станислав Садальский. Девочка еще не родилась, а Татьяна, будучи беременной, продолжала играть в спектаклях.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Все будет хорошо»)


«Замечательная актриса Татьяна Шитова ждет ребенка. А его «автор» — актер Анатолий Журавлев — не хочет признавать себя отцом», — заявил как-то Садальский со сцены во время поклонов.

Вскоре представители прессы стали названивать Журавлеву. Конечно, скандальная новость стала известна всем.

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Татьяна родила девочку и назвала ее Василисой. Анатолий убеждал супругу, что ребенок не его. В результате спустя два года Журавлев и Дубонос вдвоем пришли к Шитовой с требованием сделать тест ДНК. Она согласилась, а результат теста подтвердил отцовство актера. Вскоре Наталья подала на развод.

«Конечно, на Наташе весь этот скандал сказался больше всего. Он ее практически сломил. Представьте, каково это — жить с человеком 20 лет, не иметь детей и тут узнать про моего внебрачного ребенка. Это был удар. Родителями мы так и не стали. С одним человеком ты можешь встретиться однажды, и родится ребенок, с другим — прожить 20 лет, и не случится», — делился артист.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из сериала «Морские дьяволы»)

«Она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни!»

Оказалось, что ребенок-то у актера не один. Все 20 лет его брака с Дубонос у Журавлева рос сын.

«Солнышко, четвертый курс, видишь девушку, рыжую, как это солнце, улыбаешься ей в ответ... Так у нас с Надей завязалось знакомство. Другое дело, что близость произошла очень быстро, а после нее все и закончилось. Я встретил Наташу, потом ушел в армию, она меня ждала... И вдруг получил письмо от Надежды, что она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни! Я решил, что это вранье, и все эти годы сына не видел», — рассказывал Анатолий.

С сыном Антоном артист встретился, когда парню было уже 20 лет.

«Стоило мне его увидеть, как все сразу стало понятно. Мы просто одно лицо!», — отмечал Анатолий.

Однако это было не так, ведь артист и слышать ничего не хотел о сыне, хотя слухи до него доходили. И от парня он, можно сказать, прятался. Но когда в СМИ стали обсуждать артиста в негативном ключе, он поразмышлял и все же наладил отношения с сыном.

В настоящий момент Антон уже воспитывает своих детей. Сыну Журавлев подарил квартиру, в которой раньше жила его мама. С Василисой актер тоже поддерживает контакт.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Была не была»)

Еще один ребенок после мимолетной интрижки

После развода с Дубонос актер заключил свой второй брак с актрисой Полиной Приходько, которая моложе его на 25 лет. Он повстречал ее в Малом драматическом театре Петербурга.

«Толя увидел меня на сцене в той роли, в которой почти невозможно было разглядеть: в черном закрытом костюме, абсолютно без макияжа, гладкая прическа — все, чтобы только не познакомиться с мужчиной. Я с детства знала, что супруг будет старше и без вредных привычек. И я в курсе о прошлом Толи, он сразу все рассказал: это такой бесстрашный мужской поступок», — подчеркнула Полина.

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Артисты поженились в Петербурге, а потом переехали в столицу к Журавлеву. Через два года у Анатолия и Полины появился сын Глеб. Для актера малыш стал настоящим счастьем, поскольку раньше он не растил своих наследников.

«Я сына с утра до вечера балую, на руках его ношу, хотя он уже ходит сам... После 45 лет не так просто встретить человека, которого будешь любить, понимать, уважать, с кем будешь счастлив, который будет тебя так же чувствовать, как ты его. Это редкость», — откровенничал Журавлев.

Анатолий Журавлев (Фото: кадр из фильма «Жмурки»)


Полина поддерживала стремление супруга общаться со своими детьми. Она хотела, чтобы он был в нормальных отношениях и с их матерями.

«Все дети Толи знакомы друг с другом, мы дружим, у нас прекрасные отношения. Я очень рада, что это так», — рассказала Приходько.

Однако выяснилось, что у Анатолия есть еще одна дочь. Соне 20 лет и живет она в Санкт-Петербурге, училась в колледже полиции и поступила на юридический факультет. С мамой дочки артиста связывала мимолетная связь.

«Дети, которые у меня родились, присутствуют в моей жизни с самого рождения и всегда. У нас замечательные отношения. Иногда мы собираемся все вместе у меня дома», — заверил актер.

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Девушку Павла Дурова поздравляют с беременностью спустя полгода после потери ребёнка
05 марта 2025, 18:32

Юлия Вавилова (фото: Telegram @julia_vavilova_durova)

Пользователи соцсетей о время прямого эфира заметили у Юлии Вавиловой округлившийся живот и теперь уверены, что в скором времени Павел Дуров вновь станет отцом.
В прошлом году личная жизнь бизнесмена активно обсуждалась в свете заявлений Ирины Болгар, которая заявила, что воспитывает от него детей. Дуров никак не прокомментировал её откровения, тем более сейчас он состоит в отношениях с 24-летней Юлией Вавиловой. А совсем недавно внимательные поклонники заподозрили, что девушка беременна и приняли поздравлять её и Павла со скорым пополнением.

Слухи распространились после одного из стримов Юлии. Девушка встала из-за стола, и зрители увидели её округлившийся живот. Пока что ни Дуров, ни Вавилова не комментировали догадки подписчиков.

Ранее блогер уже была беременна от Дурова, но потеряла ребёнка, находясь на 10-й неделе беременности. О своём положении девушка узнала после ареста Павла и из-за перенесённого стресса у неё случился выкидыш.

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«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова
05 марта 2025, 18:12

Александр Абдулов (Фото: скриншот д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» ТК ТВЦ)

Красивый, статный и харизматичный актер Александр Абдулов еще в молодости прослыл ловеласом. Из-за его неверности Ирина Алфёрова разорвала с ним отношения, и долгие годы актёр оставался один. Однако всё изменилось, когда он встретил Юлию Мешину, которая стала его настоящей любовью. Их брак был счастливым, но, к сожалению, недолгим. Подробности этой истории читайте в материале «Радио 1».

Судьбоносная встреча


В 2005 году Александр Абдулов, охотник и рыболов, отправился с друзьями на Камчатку. Тогда же из Домодедово в деловую поездку вылетала и Юлия Мешина. В небе благодаря общим знакомым и произошло судьбоносное знакомство.

На полуострове Абдулов и Юлия оказались в одной компании. Друзья Александра заметили его необычное поведение, напоминавшее влюблённого юношу. Чувство любви завладело обоими, однако после отдыха в Москву они вернулись порознь.

Прошло немного времени, после знакомства с актером Юлия решила уйти от первого мужа и успела вернуться на малую родину в Одессу. Абдулов же за это время переосмыслил чувства и понял, что это любовь всей его жизни. Артист приглашал возлюбленную к себе в Питер, а когда она отказалась, решил ехать в Одессу сам. С тех пор они больше не расставались.

Счастливый, но короткий брак


Юлия Мешина (Фото: Instagram*@ july.abdulova)

Несмотря на то, что разница в возрасте между ними составляла более двух десятилетий, в 2006 году Мешина и Абдулов официально стали супругами. Торжество было тихое, а через год у пары родилась дочь, которую назвали Женя.

Брак Абдулова и Мешиной был недолгим и полным тревог. В 2007 году через пять месяцев у Абдулова внезапно открылась прободная язва, и ему срочно потребовалась операция. После этого у него начались проблемы с сердцем. Состояние актера ухудшалось, и в сентябре Абдулов с молодой женой отправился на лечение в Израиль. Там их ждали трагические новости. Александру Абдулову диагностировали четвертую стадию рака легкого. Опухоль, по мнению медиков, была вызвана многолетним курением.

Последние дни своей жизни Александр Абдулов провел в больничных стенах. 3 января 2008 года артиста не стало, он умер на глазах у своей жены Юлии.

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Как сейчас живет семья Абдулова


Юлия Мешина и Евгения Абдулова (Фото: Instagram*@ july.abdulova)

Вот уже 17 лет, как не стало звезды кино Александра Абдулова. Его супруга замуж так и не вышла, она по-прежнему работает юристом и много времени уделяет воспитанию дочери. Сейчас Евгения уже взрослая и учится на первом курсе режиссерского факультета ВГИКа.

До поступления в ВУЗ Евгения Абдулова успела сняться в фильмах «Баба Мороз и тайна Нового года», «Два берега» и «Любовь и Сакс», где проявила себя как талантливая актриса.


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