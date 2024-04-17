Кинокритик объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» может иметь успех

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Кинокритик Александр Шпагин выразил надежду на то, что «Волшебник Изумрудного города» станет успешным, поскольку в этой истории есть пространство для фантазии и творчества, и картина может получится высокого качества.
«Может быть, и хорошо, что вышел «Волшебник Изумрудного города». Это западная сказка, фэнтези. Из неё можно делать тоже любые фэнтези, даже перенести на русскую почву. Здесь абсолютно открыто пространство для фантазии. Я надеюсь, что это будет не такая глупость, как «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шпагин.
Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказывал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.
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