В Павловском Посаде проведут День международного кино

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде 26 апреля пройдёт День международного кино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это совместная программа Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова и Международного кинофестиваля стран БРИКС.
В 13:00 покажут картину «Моя ужасная сестра» (6+). Режиссёр фильма – Александр Галибин. В ролях Владимир Яглыч, Марта Кесслер, Наталья Чистякова-Ионова и София Петрова.
В 15:00 зрителям будет представлена лента «Моя ужасная сестра 2» (6+).
В 17:00 покажут бразильский фильм «Алле-оп» (12+) режиссёра Луиса Игрехи.
Читайте также:
В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности
Названы участники церемонии открытия Кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова
Число преступлений в Павловском Посаде в начале года сократилось на 20%
«Мама и папа 10-летних Лены и Маруси решают пожениться, и две девочки вынужденно становятся сёстрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное, сражаются за внимание родителей. Каждая мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых», – говорится в анонсе фильма.
В 15:00 зрителям будет представлена лента «Моя ужасная сестра 2» (6+).
В 17:00 покажут бразильский фильм «Алле-оп» (12+) режиссёра Луиса Игрехи.
«Джульетта – девочка-клоун, живущая со своей необычной семьёй, кочевой цирковой труппой. Представления, фокусы, музыка, мистерия и море веселья растопят даже самые холодные сердца», – рассказали создатели картины.В 19:00 гости фестиваля смогут увидеть китайский фильм «Женские истории» (16+). Режиссёры Ниу Бен и Фу Шаоцзе сняли историю жизни, любви и становления бедной девушки Йемей, помешанной на танцах и ставшей преподавателем балета.
Читайте также:
В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности
Названы участники церемонии открытия Кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова
Число преступлений в Павловском Посаде в начале года сократилось на 20%
Лора Луганская