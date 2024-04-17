Названы основные причины успеха «Летучего корабля»

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Режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.
Ещё одним фактором успеха фильма специалист назвал теплую и знакомую многим атмосферу, которой пропитана картина.
Ране сообщалось, что в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде 26 апреля пройдёт День международного кино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это совместная программа Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова и Международного кинофестиваля стран БРИКС.
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«Российский кинематограф нашёл себя в том исконном, что передать может только он. Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — добавил в беседе с RuNews24.ru Хахуза.
Ране сообщалось, что в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде 26 апреля пройдёт День международного кино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это совместная программа Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова и Международного кинофестиваля стран БРИКС.
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Мелисса Тимофеева