В Подмосковье стартовали кинопоказы в рамках фестиваля «День Победы»

Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, церемония открытия состоится вечером 16 апреля, однако первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.