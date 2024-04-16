В Подмосковье стартовали кинопоказы в рамках фестиваля «День Победы»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, церемония открытия состоится вечером 16 апреля, однако первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Цель фестиваля — освещение победы советского народа в Великой Отечественной войне и противодействие попыткам фальсифицировать историю. (…) Церемония открытия фестиваля начнётся 16 апреля в семь вечера сразу на двух площадках — в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве и в культурно-досуговом центре «Барвиха» в Подмосковье. Площадки соединит телемост», — говорится в сообщении.В этом году на участие в фестивале было подано более 230 заявок. Конкурс будет проводиться по номинациям: игровой фильм, короткометражный игровой фильм и документальный фильм. Кроме того, введены две спецноминации: документальный фильм о событиях в Донбассе и музыкальный видеоклип о Великой Отечественной войне и о событиях в Донбассе.
Ещё одной инновацией фестиваля в этому году станет конкурс полнометражных художественных фильмов о войне, созданных в период с 1941 по 1950 гг.
Фестиваль будет проводиться до 19 апреля.
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