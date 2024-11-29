Кинокритик Шнейдеров раскрыл, как пиратство помогает российским кинотеатрам

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Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пиратство, которое представляет собой воровство, лишая кинотеатры и стриминговые сервисы огромных денег, сейчас приносит пользу отечественным киносетям, помогая им оставаться на плаву.
Кроме этого, благодаря пиратству россияне могут смотреть контент западного производства, добавил специалист.
Ранее российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.
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«Самый главный удар пиратство наносит по западному кинематографу. Но именно благодаря пиратам россияне, будучи отлучёнными от мирового кинематографа, сегодня могут смотреть последние новинки. Большинство киносетей для того, чтобы выжить, показывают десятиминутные короткометражки в прицеп к пиратскому фильму. С одной стороны, пиратство даёт людям возможность посмотреть кино, которого они лишены, а кинотеатрам не сдохнуть, с другой стороны, оно лишает кинотеатры гигантских денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.
Ранее российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.
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Мелисса Тимофеева