На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае покажут российские мультфильмы

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Насыщенную культурную программу подготовили для гостей фестиваля-ярмарки «Сделано в России», которая проходит сейчас в столице китайское провинции Сычуань — городе Чэнду, посетителям демонстрируют российское кино и мультипликационные фильмы, а также проводят художественные мастер-классы, сообщает пресс-служба организатора фестиваля-ярмарки — Российского экспортного центра.
«Одно из центральных событий мероприятия — показ под открытым небом новой российской романтической комедии «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли. В программе также показ современных мультсериалов от студии «Союзмультфильм»: «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино», «Пластилинки» и «Чуч-Мяуч», — говорится в сообщении.Кроме того, художники из Москвы и Ульяновска проводят мастер-классы по росписи картин.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» стартовал 11 ноября и продлится до конца недели. На нём представлена продукция более 130 российских производителей из 30 регионов РФ.
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