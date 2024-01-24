Кинокритик Шпагин назвал слабым и неудачным фильм Сокурова «Сказка»

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«Не согласен с признанием «Сказки» Сокурова лучшим фильмом. Результаты нашей премии политизированы, так как они пребывают в либеральном дискурсе. «Сказка» — нашумевший запрещённый фильм. На мой взгляд, Сокуров создал ужасный прецедент, когда абсолютно не политическая картина была запрещена без объяснения причин. При этом сам фильм оказался слабым, неудачным. Он лишь визуально очень выразителен, но задуматься не о чём», — отметил в беседе с NEWS.ru Шпагин.
Ранее в Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days.
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