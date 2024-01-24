Онлайн-кинотеатры разочаровались в сериалах корейского и турецкого производства

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По данным «Индекса Кинопоиск Pro», измеряющего популярность сериалов, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах, в прошлом году доля интереса к турецкому контенту от всего интереса аудитории ко всем сериалам равнялась примерно 8%, корейского — 3,2%.
«Мы считаем, что у турецкого контента все же есть потенциал, и он, несомненно, пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако, кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым», —говорит Макар Кожухов, заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier.Корейский контент работает ещё хуже турецкого. Это связывают с тем, что они полны малоизвестными россиянам традициями и обычаями Азии». Один из проектов из Южной Кореи, показавший высокие просмотры на Premier, стала анимация для детей Larva.
Эксперты считают, что турецкие сериалы и дорамы останутся нишевым продуктом, который вызывает интерес у определенной аудиторию.
«Основной наш фокус приходится сегодня на проекты российского производства, так как они являются основными в смотрении аудитории», —сообщает замгендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин.Читайте также:
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