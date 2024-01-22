В Петербурге состоялась премьера фильма «Аврора». История кинотеатра»

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В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоялась премьера документального фильма «Аврора». История кинотеатра» (18+), посвящённая биографии здания на Невском проспекте, зрителям и истории города.
Отмечается, что это шестой документальный фильм издания «Петербургский дневник».
Ранее в Санкт-Петербурге в Александринском театре 20 января пройдёт гала-концерт звёзд балета в честь завершения Года педагога и наставника.
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«Все наши фильмы посвящены важным городским институциям и объектам, через которые можно рассказать историю нашего города. В нашем фильме про «Аврору» можно увидеть и Петроград, и Ленинград, и современный Петербург. В фильме мы показали, как менялся наш город на протяжении 110 лет существования кинотеатра на Невском проспекте, 60», – прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
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Мелисса Тимофеева