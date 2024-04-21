Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, об этом пишет РИА Новости.
Известные российские певцы исполнили по две-три песни, после чего на сцену вышли молдавские артисты.
Напомним, в ходе съезда молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Партия создана в преддверии референдума, на котором будет обсуждаться вступлении Молдавии в Европейский союз.
В съезде также приняла участие глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ранее она уже заявляла, что Молдавия мешает развиваться Гагаузской автономии и мечтает прекратить её существование.
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Напомним, в ходе съезда молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Партия создана в преддверии референдума, на котором будет обсуждаться вступлении Молдавии в Европейский союз.
В съезде также приняла участие глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ранее она уже заявляла, что Молдавия мешает развиваться Гагаузской автономии и мечтает прекратить её существование.
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Евгения Парфентьева