Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию

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Власти Молдавии собираются ликвидировать Гагаузию. Об этом сообщила глава автономии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.
По её словам, молдавское правительство всячески препятствует развитию Гагаузской автономии. Это делается лишь с одной целью – ликвидировать Гагаузскую автономию.
Политик подчеркнула, что представители правящей в Молдавии «Партии действия и солидарности» практически ежедневно высказываются о ликвидации автономии.
Также в ходе этого интервью Гуцул сообщила о создании Россией и Гагаузией рабочей группы по вопросам газа. Автономия хотела бы закупать газ напрямую у «Газпрома», однако в настоящее время говорить о результатах пока рано, добавила политик.
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Политик подчеркнула, что представители правящей в Молдавии «Партии действия и солидарности» практически ежедневно высказываются о ликвидации автономии.
Также в ходе этого интервью Гуцул сообщила о создании Россией и Гагаузией рабочей группы по вопросам газа. Автономия хотела бы закупать газ напрямую у «Газпрома», однако в настоящее время говорить о результатах пока рано, добавила политик.
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Анастасия Чинкова