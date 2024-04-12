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Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию

12 апреля 2024, 19:49
Фото: iStock/Iuri Gagarin

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Власти Молдавии собираются ликвидировать Гагаузию. Об этом сообщила глава автономии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.
По её словам, молдавское правительство всячески препятствует развитию Гагаузской автономии. Это делается лишь с одной целью – ликвидировать Гагаузскую автономию.

Политик подчеркнула, что представители правящей в Молдавии «Партии действия и солидарности» практически ежедневно высказываются о ликвидации автономии.



Также в ходе этого интервью Гуцул сообщила о создании Россией и Гагаузией рабочей группы по вопросам газа. Автономия хотела бы закупать газ напрямую у «Газпрома», однако в настоящее время говорить о результатах пока рано, добавила политик.

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США изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке
США изменили расстановку сил на фоне угрозы удара Ирана по Израилю
12 апреля 2024, 19:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

США на фоне угрозы удара Ирана по Израилю изменили расстановку своих сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что ситуация в регионе была тщательно проанализирована, после чего было принято решение внести определённые корректировки.

Кирби отказался приводить детали разведданных, но отметил, что власти США действительно опасаются возможного удара.

Политик подчеркнул, что Вашингтон постоянно контактирует со своими партнёрами в Израиле для обеспечения безопасности.

Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников, сообщал, что США предполагают совершение атаки Ирана против Израиля 12 апреля. В этот день Тегеран может направить на военные цели свыше сотни дронов и десятки ракет. Отмечалось, что израильской армии будет тяжело защититься от атаки такого масштаба.

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#опасность
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Путин поздравил семью Пяк, потомственных оленеводов с Ямала, с золотой свадьбой
12 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Im Yeongsik

Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой. Видео с поздравлением опубликовал Telegram-канал Кремль.Новости.
Российский лидер поздравил семью Пяк от лица всех собравшихся, а также пожелал всего доброго, успехов и выразил надежду на то, что встреча с семьей еще состоится. Путин подчеркнул, что самое главное во всех успехах — «это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед».

Напомним, семья Пяк является победителем Всероссийского конкурса министерства труда «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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Политолог Килинкаров объяснил, почему сейчас нельзя проводить переговоры по Украине
Экс-депутат Рады Килинкаров: переговоры по Украине пройдут не ранее 2025 года
12 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/3dmitry

Переговоры по Украине состоятся не ранее 2025 года. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что такие сроки связаны с предстоящими выборами в государствах, которые имеют отношение к украинскому кризису. В частности, речь идёт о Великобритании, США, Евросоюзе.

Килинкаров добавил, что нет смысла обсуждать вопросы глобальной безопасности и завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами.

Таким образом, в случае проведения мирных переговоров в нынешнее время, будет не ясно, кто будет реализовывать достигнутые соглашения после смены политиков.

Именно поэтому политолог указал на самое оптимальное, по его мнению, время – вторая половина 2025 года.

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#политика
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МИД Таджикистана негативно отреагировал на задержание террористов из «Крокуса»
МИД Таджикистана: Пытать подозреваемых террористов из «Крокуса» недопустимо
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/innovatedcaptures

Применять пытки при задержании предполагаемых преступников недопустимо, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, его цитирует ТАСС.
«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей... с применением пыток к ним... недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил Мухриддин.

Глава таджикского МИД также заявил, что при задержании преступников необходимо придерживаться норм международного права, а также помнить о презумпции невиновности.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли беспорядочную стрельбу по людям. Устроив поджог в здании «Крокуса», боевики скрылись, но были схвачены в Брянской области. Одному из них при задержании пытались отрезать ухо.

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#мид
#крокус сити холл
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#террористы
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Депутат Аксаков: Американцы толкают мир к пропасти
Депутат Аксаков прокомментировал финансированию США Киева через активы РФ
12 апреля 2024, 18:07

Фото: iStock/bennymarty

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о незаконности финансирования о стороны США Украины через активы России.
По его мнению, такими действиями Вашингтон толкает мир к пропасти.

«Американцы толкают мир такими действиями к пропасти, так как не соблюдаются никакие правила. Если судебная практика не будет действовать, то такие действия не только обострят международную обстановку посредством нападения на российское имущество, но и создают прецедент, который позволит совершать зеркальные действия в отношении имущества стран, которые покусятся на собственность России», — пояснил в беседе с «Известиями» Аксаков.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.

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#имущество
#правила
#собственность
#мир
#россия
#сша
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Небензя заявил, что в причастности Киева к теракту в «Крокусе» нет сомнений
12 апреля 2024, 18:04

Фото: Официальный сайт Кремля

Нет сомнений в вовлечённости Украины в теракт в «Крокус Сити Холле», поскольку все следы ведут в Киев. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Также он подчеркнул, что вопрос причастности западных спецслужб к теракту в концертном зале остаётся открытым.

По словам Небензи, Запад не оставляет попыток обвинения в нападении на «Крокус» Исламского государства*. Это делается лишь с одной целью – любыми способами снять ответственность с Украины.

Дипломат выразил надежду на то, что власти США смогут объяснить, почему теракты спонсировались через компанию Burisma.

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*запрещённая в России террористическая организация
#оон
#украина
#теракт
#финансирование
#крокус сити холл
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«Мне с Киевом не по пути»: Бывший подполковник СБУ объяснил, почему перешёл на сторону РФ
Прозоров: Перешёл на сторону РФ, чтобы бороться с незаконной киевской властью
12 апреля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Пострадавший при взрыве авто бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, почему решил перейти на сторону России, в беседе с РИА Новости.
В агентстве отметили, что Прозоров дал интервью буквально за пару дней до взрыва в автомобиле.

«Четко понимал, что мне с этой властью не по пути», — сообщил Прозоров.

Он рассказал, что стал предоставлять информацию российским спецслужбам ещё ​находясь на посту сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве. По его словам, так он хотел ​бороться с террористическим украинским режимом.

Напомним, взрыв в машине ​Прозорова произошёл утром 12 апреля. К счастью, он получил только лёгкие травмы рук и ног.

Кто и зачем подорвал автомобиль Прозорова — пока неизвестно, однако, РИА уже называет произошедшее «покушением».

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#взрыв
#автомобиль
#москва
#украина
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МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио
12 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД России сделал представление послу Японии Акире Муто из-за деградации в отношениях. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал японскому дипломату на «опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, которые представляют угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии». Примечательно, что данные тенденции будут учитываться Москвой при формировании политики в отношении Токио.

Встреча замглавы ведомства и посла прошла в пятницу, 12 апреля, в министерстве.

Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством.

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#встреча
#мид рф
#япония
#россия
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В Швейцарии не ответили на вопрос о приглашении РФ и РБ на саммит по Украине
12 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/william87

В ближайшие дни Швейцария примет решение о приглашении России на мирную конференцию по Украине в июне, об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в беседе с РИА Новости.
«Итак, мы находимся в форме нелинейного «танца» по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — сообщил Кассис в ответ на возможность приглашения России и Белоруссии на саммит по Украине.

Мирная конференция по Украине должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. В посольство РФ приглашения на саммит не поступало, сообщил российский дипломат в Швейцарии.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала именно за мирное урегулирование конфликта на Украине.

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#украина
#россия
#белоруссия
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