Клин и Витебск обсудили сотрудничество в сфере культуры и туризма

Фото: пресс-служба г.о. Клин
Делегация городского округа Клин посетила белорусский Витебск, в рамках визита была организована встреча главы Клина Алёны Сокольской с главой Витебска Геннадием Сабыничем, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
«На встреч стороны обсудили сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия и исторических ценностей, а также договорились о развитии совместных проектов в сфере событийного туризма», — отмечается в сообщении.Кроме того, в рамках визита хореографический коллектив «Акулина» из Клинской школы искусство имени Чайковского принял участие в международном творческом конкурсе «Радуга над Витебском». Клинская делегация также поучаствовала в мероприятиях XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар».
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