На маршруты Клина вышли три новых автобуса

Фото: пресс-служба «Мострансавто»
Три новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 начали обслуживать маршруты «Мострансавто» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Новые автобусы курсируют по маршрутам №22 «Клин – Зубово – Соголево», № 27 «Клин – Андрианково – Орлово» и 49 «Клин – Давыдково – Соголево», — отмечается в сообщении.ЛиАЗ 5292 — низкопольный автобус большого класса, они могут перевозить до ста пассажиров, причём 41 место — посадочное. Кресла в автобусе мягкие, оборудованные ремнями безопасности и оснащённые сетчатыми карманами. В салоне размещены багажные полки, есть система кондиционирования и видеонаблюдения, а также электронные таблички-рейсоуказатели. Для удобства пассажиров предусмотрены USB-розетки для зарядки гаджетов.
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