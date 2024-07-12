На маршруты Клина вышли три новых автобуса

Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – ревностных учеников Иисуса Христа и наставников первых христиан. В народной традиции этот день известен как Петров день. В 2024 году праздник приходится на пятницу.

История

Традиции

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Что можно делать 12 июля





Праздничные гуляния в честь Петрова дня обычно длятся 2–3 дня. Раньше к этому празднику красили яйца в жёлтый цвет, готовили разнообразные блюда, а затем начиналась пора свадеб.





Петров день также считали завершающим в цикле праздников, связанных с расцветом природы. Они начинаются с Ивана Купалы 7 июля и заканчиваются 12 июля. На Руси в этот день встречали рассвет, веря, что это принесёт счастье.

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Рыбаки с особым почтением относились к святому Петру, который считается их небесным покровителем. В Петров день было принято молиться о богатом улове. Апостол Пётр сам был рыбаком, поэтому его считают покровителем всех рыболовов. Наши предки 12 июля открывали новый рыболовный сезон.





В Петров день рекомендуется искупаться, так как вода считается целебной. Также можно собрать 12 разных трав и положить их под подушку на счастье.





Верующие стремятся посетить храм в этот праздник, чтобы помолиться святым. Часто в этот день проходят крестные ходы.

Что нельзя делать в Петров день





В день Петра и Павла рекомендуется быть щедрыми и делиться с нуждающимися. Однако не стоит быть жадными.





Также не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать, ссориться или злиться.





В старину в Петров день старались не заниматься тяжёлым физическим трудом, чтобы иметь возможность посетить церковные службы и принять участие в праздничных мероприятиях.Лучше всего сделать всю необходимую работу заранее.

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Существовало множество народных запретов, связанных с этим днём. Например, нельзя было отдыхать у воды, выходить в поле, шить или вязать. Однако современное духовенство часто считает эти запреты суевериями.





Приметы говорят, что в этот день не стоит брать или давать в долг.





В праздник не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь в больших количествах.

Приметы