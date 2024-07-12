Глава Клина Сокольская проверила ход очистки реки Сестры

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Расчистка реки Сестры ведётся в городском округе Клин по губернаторской программе «Реабилитация малых рек Подмосковья», ход работ проверила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы изначально настаивали на участии в масштабной программе. Не соглашались на какие-то усеченные варианты с узким перечнем работ. Мы добились, чтобы в программу вошла вся река в границах городской черты, это почти девять километров», — сказала Алёна Сокольская.Она добавила, что клинские старожилы утверждают, что на их памяти реку никогда раньше не очищали, поэтому жители особенно благодарны подмосковным властям за включение Сестры эту экологическую программу.
В настоящее время расчистка ведётся в районе дамбы в 3-м микрорайоне, береговую линию очищают вручную, а донный мусор земснаряд собирает в специальные резервуары.
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Лев Каштанов