В Клину началось голосование за лучшую композицию фестиваля «Вальс цветов»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Народное онлайн-голосование за лучшую композицию фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов» в Клину, стартовало на платформе портала госуслуг, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Голосование впервые проводится с авторизацией через «Госуслуги», это поможет избежать «накруток», — пояснили в администрации.Голосование будет открыто до 28 августа, а 31 августа, во время празднования Дня города Клина, объявят, кто победил. Создателям лучших композиций вручат дипломы и ценные призы.
Фестиваль «Вальс цветов» проводится в Клину в десятый, юбилейный, раз, в конкурсной программе участвуют 23 композиции, в которых зашифрованы поговорки и пословицы. Проголосовать можно только за одну композицию.
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