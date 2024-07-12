В Клину началось голосование за лучшую композицию фестиваля «Вальс цветов»

Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке города Клин 1 сентября, гостей ждёт не только насыщенная концертная программа, но и мастер-классы и творческие встречи, а пространство фестиваля украсят арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.