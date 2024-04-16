Книжный салон в Петербурге представил фирменный стиль этого года

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XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон представил фирменный стиль этого года, где сочетаются главные темы 2024 года – Год семьи и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
«С точки зрения дизайна могу сказать, что мы пришли к узнаваемому стилю, который сохраняет преемственность для того, чтобы подчеркнуть бренд салона. Например, павильоны салона традиционно делятся по цветам, и это очень удобно для навигации. Так, наши гости привыкли, что оранжевый шатер – детский», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» арт-директор Книжного салона Анна Колесниченко.
Событие будет проходить с 165 по 19 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на создание модельных библиотек – благоустроенных пространств, оснащённых самым современным оборудованием, где можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, посетить мастер-класс или культурное событие – в этом году заложено около 115 млн рублей.
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