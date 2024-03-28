В Москве прошла церемония вручения премии Союза журналистов «Золотое перо»

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В столице состоялась церемония вручения премии Союза журналистов России «Золотое перо».
Отмечается, что награду получили такие специалисты, как фотожурналисты, корреспонденты и медиаменеджеры.
Всего наградили 57 журналистов, среди которых оказался политический обозреватель «Вечерней Москвы», действительный государственный советник первого класса Михаил Щербаченко.
Сама церемония началась с минуты молчания в память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
Ранее глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр».
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Всего наградили 57 журналистов, среди которых оказался политический обозреватель «Вечерней Москвы», действительный государственный советник первого класса Михаил Щербаченко.
«Награда «Золотое перо» выше всего ценится в журналистском профессиональном сообществе. Это самая престижная и авторитетная премия в нашей области», — приводит «Вечерняя Москва» слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
Сама церемония началась с минуты молчания в память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
Ранее глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр».
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Мелисса Тимофеева