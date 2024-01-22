Ко Дню студента в Подмосковье проведут около 150 мероприятий

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подмосковные культурно-досуговые учреждения проведут более 150 мероприятий, посвященных Дню студента. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках праздничных мероприятий гостей и жителей области ждут концерты, интерактивные программы, дискотеки, творческие гостиные, квизы, балы и флешмобы.
В преддверии праздника, 24 января в Одинцове состоится литературный бал «Ужель та самая Татьяна»,а в Королёве пройдет торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета.
25 января принять участие в интеллектуальном квизе «МЕшАниНА» можно будет в ДК «Досуг» в Орехово-Зуево и в квиз-игре «Умнее всех» в Дмитрове.
Также в день празднования Дня студента желающие могут посмотреть студенческий «Арт-вечер» в Богородске и юмористические миниатюры в Чехове.
Стоит отметить, что полный список мероприятий и мест проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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В преддверии праздника, 24 января в Одинцове состоится литературный бал «Ужель та самая Татьяна»,а в Королёве пройдет торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета.
Также в день празднования Дня студента желающие могут посмотреть студенческий «Арт-вечер» в Богородске и юмористические миниатюры в Чехове.
Стоит отметить, что полный список мероприятий и мест проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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Мира Полтева