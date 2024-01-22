Ко Дню студента в Подмосковье проведут около 150 мероприятий

Лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы за текущий год, 33-летняя Риэ Кудан призналась, что около 5% предложений в ее романе-победителе «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений. Об этом Кудан сообщила во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на Youtube.